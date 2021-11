La ruptura de NI es “solamente el inicio”

Samuel Amaya

@DiarioColatino

Los diputados de la Asamblea Legislativa han reaccionado luego que el fin de semana se revelara un audio donde supuestamente dos diputados de Nuevas Ideas estaban “conspirando”, con Roy García, para presuntamente dividir el partido. Roy García es secretario general del Partido Independiente de Salvadoreños en el Exterior (PAÍS), también ex emisario de Nuevas Ideas en Estados Unidos. Los diputados de oposición afirmaron que es parte de una crisis interna del partido y podría ser sólo el inicio.

El jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, sostuvo que ya han separado del “cargo” a los diputados señalados, mientras duren las investigaciones, “ya se ha puesto toda la información en manos de las autoridades”, destacó en una única declaración a la prensa sin ronda de preguntas.

En lo poco que habló, el diputado oficialista dijo que seguirán investigando, y esperarán los resultados, “queremos determinar quiénes son las personas que estuvieron involucrados en dicha reunión”, dijo.

“En el caso de la fracción, nosotros estamos unidos como diputados”, dijo el legislador ante los medios, y enfatizó que los que están en crisis son aquellas personas que “tienen que recurrir a prácticas oscuras del pasado para tratar de perjudicarnos, porque ya les falló el ataque hacia el gobierno, presidente y bancada cían y por eso, ellos están en crisis y están desesperados haciendo acciones de crimen organizado para tratar de perjudicar a la fracción”, manifestó Guevara.

Más temprano, el diputado fue entrevistado por el medio estatal, Canal 10, donde afirmó que el caso presuntamente ya estaría siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR). “Debe investigarse más allá de estos diputados, debe conocerse quiénes son todos los responsables de estas conspiraciones en contra de los salvadoreños”, dijo el diputado refiriéndose a supuestos financistas.

Los diputados supuestamente involucrados son José Ilofio García y Gerardo Balmore Aguilar, ambos, igual que la mayoríad de diputados de Nuevas Ideas, con poca o ninguna presencia ni en las plenarias ni en los medios de comunicación. Y es que solo unos pocos tienen la autorización de hablar, el resto solo debe “apretar el botón” o levantar la mano como decía antes el Presidente Naybi Bukele.

Sin embargo, ambos diputados negaron a través de sus redes sociales que tuvieran vinculación, en cambio lo catalogaron como acciones para desestabilizar la imagen del partido y de ellos.

Entre tanto, Roy García afirmó que sí hubo una reunión, pero no dio nombres, lo que sí negó es que la Embajada de Estados Unidos no tenía nada que ver, y fueron los diputados quienes presuntamente los buscaron ya que no estaban conformes con “solo apretar el botón”.

Las reacciones en la Asamblea Legislativa de los partidos de oposición no faltaron. El diputado Johnny Wright Sol, de Nuestro Tiempo, dijo que ese es un asunto interno de Nuevas Ideas, así como sus decisiones. Pero en toda la discusión, los diputados de Nuevas Ideas “responden a un mandato imperativo, contrario a lo que dice la Constitución de la República”. “Eso ha quedado más que claro, que no representan los intereses de todo el pueblo salvadoreño si no los intereses del presidente de la República”.

Mientras que el jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista, René Portillo Cuadra, dijo que dicha situación del partido oficialista es una ruptura.

“Esto solo es síntoma de la ruptura del partido Nuevas Ideas que quieren achacarle a otro país u otra persona los propios errores de su bancada. Yo creo que poco a poco los diputados se han ido dado cuenta de los errores que han cometido”, destacó el legislador de oposición. En 6 meses, la bancada de Nuevas Ideas “se ha caracterizado por la falta de transparencia, dieron un golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, ha elegido fiscales a la medida, han hecho decretos de destitución de jueces, de alguna manera hay algunos diputados que ya se dieron cuenta que le están haciendo un grave daño al país, y no todos están dispuestos a seguir el guión de Casa Presidencial”, dijo el tricolor.

Por lo cual, dicha ruptura en la bancada de Nuevas Ideas, “solamente quizá es el inicio de algunos otros alcaldes y probablemente otros funcionarios que poco a poco puedan apartarse del partido porque están viendo que le están haciendo mucho daño al país con algunas decisiones que se toman”, expresó.

Relaciones con Estados Unidos se tensan aún más

En torno a este caso, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha sido muy enfático en atribuir la situación a la Embajada de Estados Unidos, tildándola incluso de injerencista y de corrupción. Hecho, que ha sido compartido por los diputados afines.

Al diputado Johnny Wright Sol le sorprendió la insistencia de Bukele en seguir “socavando y dañando” la relación con Estados Unidos, ya que señala sin algún tipo de fundamento a la Embajada de los Estados Unidos.

“Si vemos la publicación del periódico de propaganda del Gobierno, veremos en primera plana noticias que buscan dañar la imagen del presidente de Estados Unidos, Joe Biden”, dijo, ya que justamente el medio gubernamental hizo referencia ayer, que el presidente Biden detiene a más migrantes que Donald Trump. “Se ve un patrón continuo de afectar las relaciones con el gobierno de Estados Unidos”, expresó Wright Sol.

A Portillo Cuadra le pareció descortés que parte de algunos funcionarios de gobierno intentan meter en este tema la embajada americana, “lo único que EE.UU ha hecho es ayudar a nuestro país, con proyectos, a salir de la pobreza, a estabilizar el país, entre otros”, resaltó.

“Yo no entiendo cómo el presidente de la República paga tantos millones en lobbistas para hacerse ver bien, cuando en realidad tiene una mala relación por las descalificaciones, involucramientos que él está tratando de hacer con la Embajada Americana aquí en El Salvador”, concluyó Cuadra.