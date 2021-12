“La reparación que más buscamos es la justicia”: Sobreviente masacre

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

María del Rosario López Sánchez ha llegado a la conmemoración de la masacre de El Mozote, ella es sobreviviente de la Masacre La Joya, un cantón que envuelve al caserío El Potrero en el municipio de Meanguera, Morazán.

La Joya, al igual que Cerro Pando, Jocote Amarillo, Toriles, Cerro Ortiz y El Mozote, esperan desde hace 40 años una reparación judicial y moral del Estado salvadoreño que les ha sido negada sin diferencia del gobierno en turno en el Ejecutivo.

“Nosotros ayer tuvimos nuestro acto de la memoria, pero para mí la reparación que más hemos buscado es la justicia y es lo que no hay, y (quizás) ni habrá justicia -porque que es de hoy- venimos luchando pidiendo justicia, pero los hechores intelectuales quieren estar detenidos pero protegidos en su propia casa”, afirmó.

“Y como se los dije en Juzgado de Gotera, porque el coronel (Rafael) Bustillo, hablando cosas (de las víctimas). Yo no me le quedé callada y le dije que aunque estuvieran enfermos y mayores de edad lo que pedíamos es que estuvieran presos para que vean lo que se sufre, pero no tienen ni la dignidad de enfrentarse a nosotros y pedir perdón para sentirnos al menos mejor. Eso es lo que se pide, Justicia”, expresó María del Rosario.

Asimismo, desconoció las obras ofrecidas por el presidente Nayib Bukele, quien llegó 24 horas antes del acto principal de la comunidad y que irónicamente como hace 40 años, llenó de militares la zona, destruyeron la casa comunal construida con elementos históricos de la masacre por un CUBO, prometió iluminación y el cumplimiento de pavimentar las calles.

María del Rosario señaló que le comentaron que el presidente Nayib Bukele, afirmó que se pavimentó la calle al Caserío a El Potrero, y ella reaccionó a esto diciendo“estará dibujada en la carpeta tal vez, pero pavimentada no está, ya que solo han llegado a medir las calles por la supuesta Ruta de la Paz, y que también se haría un desvío en la zona.

“El lo ofreció (presidente Bukele), pues fue a El Mozote porque a las zonas aledañas no, si supieran donde vivo hasta puede que se les despegue el estómago por tanto brinco que dan los carros. Le he hecho llegar tres cartas (presidente Bukele) porque yo soy la referente de la comunidad y represento a sobrevivientes de la masacre de La Joya”, agregó.

“Si, en La Joya fueron 387 personas asesinadas, de mi familia fueron 24 personas asesinadas en un día y no crea eso se siente… y no digo que no hayamos recibido alguna reparación, porque por lo menos el Monumento a la Memoria. Y cedi un terreno para que construyeran la Casa de Adulto Mayor, porque si no damos, que podemos recibir”, expresó María del Rosario.

Mientras, el Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Brendan O´Brien, anunció la entrega al Juzgado de Instrucción, de algunos registros legales relacionados a este Crimen de Lesa Humanidad.

“El Gobierno de los Estados Unidos ayudó recientemente a digitalizar los registros legales relacionados con la investigación de la Masacre de El Mozote. También por esa razón ayer (viernes) entregamos documentos desclasificados de nuestro Departamento de Defensa, solicitados por el juzgado encargado de la investigación”, dijo.

Asimismo, reiteró que buscar la justicia para las víctimas y sobrevivientes de El Mozote y lugares aledaños va a contribuir a preservar la memoria histórica que calificó de “elemento fundamental para garantizar el futuro”.

“Debemos comprender qué impulsó los conflictos del pasado, qué impulsó los actos de violencia como los que ocurrieron aquí, si queremos lograr una reconciliación significativa con el pasado, construir una paz duradera y asegurar que tales abusos no se repitan en el presente o en el futuro”, reiteró O´Brien.

Mientras los abogados de la parte acusadora que representan a las víctimas y sobrevivientes en el caso: David Morales, Cristosal y Alejandro Díaz (Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, reiteraron su compromiso de acompañamiento a la población afectada en la búsqueda de la justicia.

Morales, al referirse al discurso presidencial, luego de obstaculizar las diligencias judiciales de acceso a los archivos militares, consideró que “mintió en Cadena Nacional”, sobre este caso histórico y de Lesa Humanidad.

“El presidente (Nayib Bukele) ha mentido y ha atacado al juez de la causa (Jorge Guzmán) y las organizaciones derechos humanos y personas que defienden a las víctimas”, afirmó.

“Esto con el único fin de mantener la impunidad por eso ha mentido y se presenta al caserío (El Mozote) para seguir mintiendo con lujo de prepotencia y militarizando la zona, hablando de condenas cuando él ha negado fundamentalmente los procesos para obtener esas condenas”, sostuvo.

En cuanto a la demandas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, para demandar a la Corte Suprema de Justicia, reafirmó, que no están en contra de la jueza y otros funcionarios, sino de la selección ilegal que se hizo.

Mientras, Alejandro Díaz, abogado de la acusación particular, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, anunció que vienen trabajando desde muchos años atrás en el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños que honra la memoria de María Julia Hernández y Wilfredo Medrano, quienes se involucraron en busca la justicia de las víctimas.

“A 40 años denunciamos que prevalece la injusticia, que hay una deuda histórica del proceso que se ha llevado en los tribunales, y ante los obstáculos impuestos como la falta de archivos militares para que los acusados no sean llevados a su sentencia condenatoria”, argumentó. “Y la utilización de leyes contra de la actuación del juez de causa (Jorge Guzmán) que ha llevado por cinco años el caso, que actualmente han nombrado a una persona de forma ilegal por la Corte Suprema de Justicia, son todos los obstáculos que las víctimas, las comunidades y las organizaciones que las acompañamos vamos a solventar acompañándolos para que obtengan un juicio justo, independiente que lleve a la justicia a los responsables y reparación a la población”, concluyó Díaz.