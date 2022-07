“La Policía de Arriaza Chicas es la que genera violaciones a los DDHH”: MTP

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), dijo que están “sumamente preocupados por el desempeño que tiene la institución policial”, ya que existe una ruptura en el cuerpo policial, pues dentro de la corporación existen dos tipos de policías, “los que hacen su trabajo apegados a derecho y la Policía de Mauricio Arriaza Chicas”.

“La Policía de Arriaza Chicas (director de la PNC) es la que genera violaciones a los derechos humanos y arbitrariedades como las capturas ilegales de personas que no tienen nada que ver con pandillas. Promovió la captura de uno de nuestros dirigentes del Movimiento de Trabajadores de la Policía el 10 de junio bajo argumentos totalmente arbitrarios e ilegales, lo logramos sacar el 13, gracias a la presión mediática, y así como este caso se están promoviendo otros”, comentó Marvin Reyes, en una conferencia de prensa vertida la mañana de este lunes.

El líder del MTP sostuvo que el régimen de excepción ha servido para “sacar de circulación o silenciar las voces que le son incómodas al régimen (gobierno), las voces que le generan críticas y señalamientos”. Diversos sectores de la sociedad han compartido ese mismo pensamiento, pues el régimen de excepción aprobado por Nuevas Ideas y aliados se ha prestado para cometer abusos y persecución contra críticos. Además, personas que no tienen vínculos con pandillas han resultado detenidas y en el peor de los casos, han fallecido luego de riñas internas en los penales o la falta de medicamentos.

Para Reyes, el director de la PNC debería ser destituido, “porque la Constitución así lo establece, cuando los encargados de la seguridad cometen violación a derechos humanos deben ser destituidos”.

En otro punto, Arriza Chicas “no beneficia a los agentes”, pues Según Reyes, la PNC hoy por hoy no se ha modernizado, “tres años de Gobierno y la PNC tiene el peor desorden administrativo de toda la historia; no hay papel para imprimir, los policías más que todo del área de investigaciones, lo están comprando de su dinero. No hay balas. No hay repuestos para los vehículos, los policías hacen colectas y compran los repuestos para que las patrullas sigan funcionando. No hay impresores ni tintas, los compañeros que en la madrugada tienen que imprimir actas, inspecciones de tránsito, no hayan donde sacar una bendita copia, tienen que esperar a que amanezca para ir a una librería o cíber café a sacarlas”.

El Movimiento de Trabajadores de la Policía lamentó esta situación que viven los policías.