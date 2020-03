“La población puede o no utilizar la mascarilla”: Francisco Alabí

Yaneth Estrada

El viceministro de Operaciones en Salud, Francisco Alabí aclaró este miércoles que “la población puede o no utilizar la mascarilla”, esto es un criterio para evitar propagación del COVID-19 a personas que están ofreciendo un servicio y, por lo tanto, están expuestas al contacto.

Esta aclaración se debe a que el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy aseguró que la mascarilla era” obligatoria” para circular en medio de una cuarentena domiciliaria, donde de no cumplir las medidas preventivas podría ser retenido por las autoridades.

Asimismo, Alabí advirtió que, ante la escasez, las mascarillas de tela no son una opción segura, ya que incrementan la posibilidad de contagios o, según estudios, no demuestran efectividad.

El funcionario también instó a cumplir las medidas de seguridad para no aumentar los contagios en el país, que actualmente llegan a trece casos confirmados. “Si nosotros no seguimos un distanciamiento social, si yo tengo enfermedad y me pongo en contacto en un centro con otra persona, no solo se lo voy a pasar a esa persona, si no que esa persona se lo va a transmitir a otra”, dijo.

Equipo disponible

En cuanto a equipo que se podría necesitar para atender emergencias, mencionó que “tenemos 277 ventiladores; sumando a los otros que contamos con apoyo del sector privado, probablemente andamos en los 350 ventiladores; recordemos que no solo se necesitan para el coronavirus, estos se usan para pacientes renales o cardíacos”.

El viceministro agregó que esta pandemia sobresale la planeación anual del trabajo. “¿Qué quiero decir? El Salvador sigue con problemas renales, respiratorios. Sí se requiere recurso, hoy se harán contrataciones de personal del sector salud y áreas que ayudan con la logística”, dijo.

Por otra parte y a cuatro días de decretar una cuarentena domiciliaria de 30 días, personal del Sistema Nacional de Salud denunció la falta de insumos de bioseguridad en hospitales.

En estas circunstancias, la OMS recomienda aislar, probar, tratar cada caso sospechoso y rastrear cada contacto, que debe ser la columna vertebral de la respuesta en cada país. Sin embargo, también hace hincapié a los gobiernos para proteger y brindar todas las herramientas a los médicos y personal de salud para evitar contagios.