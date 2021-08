“La persona con discapacidad es ser humano, no un enfermo”: Emilio Espín

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

“Estamos en ese proceso de dar accesibilidad a la persona con discapacidad, queremos que sea visto como un ser humano y no como un enfermo. La discapacidad no la tiene la persona sino el entorno que le descapacita”, afirmó Emilio Espín.

Espín, es miembro del Consejo Ejecutivo Nacional de CORDES; Coordinador del Programa Nacional de Adultos Mayores y Coordinador del Programa Nacional Global de Apoyo a la Persona con Discapacidad, proyecto que financia la cooperación alemana en cuatro países de Centroamérica.

Espín es un activista de toda su vida por los derechos de la población Adulta Mayor y ahora, con personas con discapacidad, comentó sobre los desafíos y las esperanzas con esta iniciativa que terminen generando una vida digna a estos salvadoreños y salvadoreñas.

“En este contexto estamos en la segunda fase del Programa Global de Apoyo a Personas con Discapacidad, en la primera fase fueron las personas Adultas Mayores y la segunda fase las personas con Discapacidad de cualquier edad, y un ámbito olvidado, ignorado y desconocido que es la inclusión de personas con discapacidad y adultas mayores en la Gestión del Riesgo de Desastre”, declaró en exclusiva a Diario Co Latino.

– ¿Cuál es la situación de esta población?

Las estadísticas globales son rotundas, el porcentaje de personas con discapacidad y adultos mayores fallecen en eventos de emergencia y catástrofes en el mundo. Y los niveles de vulnerabilidad que tenemos en el continente americano son también claros y rotundos. En el país, como ejemplo solo hay 10 geriatras y solo 3 en Salud Pública, con una población en donde de cada 100 personas, 11 son adultos mayores.

Somos un continente conocido por la actividad sísmica y volcánica, tenemos eventos como inundaciones, incendios, es decir, tenemos un conjunto de situaciones que actúan cíclicamente y ahora, tenemos un Cambio Climático con mayor virulencia en los últimos años.

Por lo tanto, es pertinente abordar un tema de este tipo que afecta a miles, pero aún más grave para las personas más vulnerables como son las personas con discapacidad de todas las edades y personas mayores hombres y mujeres.

– ¿Cómo se desarrolla este proyecto?

La cooperación alemana se interesó -me dijo- queremos trabajar el tema de adultos mayores que iba dirigido a cuatro países del CA-4, y una organización nicaragüense que asumiría el liderazgo a nivel centroamericano, porque son personas con discapacidad quienes lo integran. Entramos a ese proyecto y salimos bien con una sistematización de proyecto en donde se identificaron experiencias de éxito en cada país y regional. Y la segunda fase está referida a personas con discapacidad de todas las edades.

– ¿Cómo va el proyecto en el país?

En El Salvador, en este programa global en su segunda fase tenemos la responsabilidad de buscar y actuar en el ámbito micro, es decir, ver la realidad concreta que viven las personas con discapacidad en sus hogares, con sus familias en los territorios.

Seleccionamos tres territorios: Santa Tecla, un poco más urbana que rural, aunque tiene este ámbito; luego escogimos a Suchitoto que es una mezcla de un municipio rural y a la vez su connotación como destino turístico semi-urbano, y, Tecoluca, San Vicente que es eminentemente rural.

Y, hemos identificado en cada de estos tres territorios a 10 personas con discapacidad (diversas discapacidades) son 30 personas y sus cuidadores, porque muchos son cuidados a veces, son las mamás o una mujer de la familia las asignadas.

– ¿Por qué el tema de Gestión de Riesgo?

Tocamos el tema de la gestión de riesgo que es muy importante y el tema psicosocial, que se reflejó con la pandemia (Covid-19) donde fue desatendida la población en general y en particular, a las personas con discapacidad el descuido es todavía mayor por las barreras que hay de accesabilidad o comunicación.

Estamos preparando también un taller de Equidad de Género y también a ayudarles a contar con planes familiares y comunales participativos e inclusivos a personas con discapacidad, en este proceso estamos ahora y para ello, lo que se busca es mostrar a la ciudadanía a través, de lemas, símbolos, imágenes y mensajes mostrar el tema de la exclusión, discriminación y crear conciencia pública.

– ¿Qué de los marcos normativos sobre este grupo de poblaciones?

Esperamos que se apliquen porque la Ley (de Equiparación de Oportunidades a Personas con Discapacidad) está aprobada y queremos se incorpore la Gestión Inclusiva, también avanzar a nivel internacional como el Marco de Sendai ( Reducción del Riesgo a Desastres), así como, el Proyecto Esfera, así como los distintos organismos internacionales de derechos humanos y CEPREDENAC, en la región centroamericana y el Caribe.

Y con los gobiernos del CA-4, y cada entidad gubernamental de cada país, aquí en El Salvador es CONAYPD y Protección Civil. Queremos que se involucren ambos y puedan unificar un discurso y acciones y práctica sobre el tema de la inclusión en ese contexto.

– ¿Cómo ha impactado este programa en la población meta?

Ha habido un trabajo muy intenso con las familias, se han dado cursos de lenguaje de señas, para personas y familias con esta discapacidad. Se han hecho gestiones incluso para contar con aparatos auditivos, ya se hicieron algunos exámenes. Y otras personas que requieren otro tipo de tratamiento y estamos ahí trabajando.

En las casas hemos hecho infraestructura para dar accesibilidad, según demandó cada caso. En un hogar se hizo un baño lavable, porque el otro era inminente una caída de la persona. Y en otros se hicieron rampas para el baño, es decir, a partir de sus necesidades. El programa tiene metas a nivel nacional, regional, y en todos esos ámbitos desde luego, el ámbito micro es muy importante porque involucramos a las alcaldías, Protección Civil y las organizaciones que están en los territorios que tienen que ver con el tema de la discapacidad para que formen parte del proceso.

– ¿Cuánto tiempo estará este proyecto?

Son cuatro años, nos faltan tres para cumplir y salimos bien de esta fase, podríamos a futuro que se logre la programación de la tercera fase del proyecto, a partir que los procesos iniciados y que se puedan consolidar y alcanzar un alto impacto para que quede establecido.

Estuve en la cumbre de Panamá del CEPREDENAC , y logramos meter el tema de las personas con discapacidad, -pero qué ocurre- este tema no es vinculante y cada país hace lo que quiere la puede aplicar o no; lo puede valorar si le conviene o no, entonces, debemos trabajar en el carácter vinculante y que sea obligatorio y de allí, vamos a dar fuerza al tema.

En El Salvador queremos lograr que el CONAYPD y la (Dirección de ) Protección Civil, trabajen juntos para dar una respuesta de accesibilidad a las personas con discapacidad, porque el CONAYPD cuenta con una guía muy buena y avanzada, que no la tienen otros países de Centroamérica, esto es un gran avance, es una guía universal de accesibilidad. Estamos en ese proceso y queremos que la persona con discapacidad sea vista como un ser humano y no como un enfermo. Un ser humano integrado y digno, porque la discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que discapacita.

– ¿Cómo le discapacita?

Los entornos no son accesibles y los lugares públicos carecen de estos accesos, algunos hoteles cuentan con rampas, baños más amplios donde puede ingresar una silla de ruedas, pero no son todos los lugares y debemos avanzar en ese proceso y como no es un tema de prioridad, ven a la gente con cierto desprecio, como gente descartada, sin visualizar esa prioridad

Además, el tema del adulto mayor y discapacidad no puede verse como un tema de lástima. Debe ser un tema de derecho y estos derechos no se regalan, se conquistan con la lucha y con esa lucha la gente de forma creativa combina y aporta a esta realidad y hace incidencia política, al crear conciencia y difusión nacional e internacional.