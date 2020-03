La OMS: El coronavirus no se transmite por el aire

RT

La Organización Mundial de la Salud ha concluido que el covid-19 no se contagia a distancia por el aire, sino que se produce por las gotitas que resultan tanto de la tos como de los estornudos. De esta manera queda descartada la transmisión a través de partículas suspendidas en el aire.

La OMS evaluó toda la evidencia científica disponible hasta el momento antes de publicar el informe del cual se desprende que no nos contagiamos por respirar en la calle o en una farmacia.

Anteriormente, un estudio publicado en The New England Journal of Medicine aseguraba que el coronavirus podía mantenerse en el aire hasta 3 horas y media y hasta tres días en superficies como el plástico y el acero inoxidable.

La OMS afirma que ese estudio fue realizado en condiciones que no coinciden con las reales generadas por la tos o el estornudo de los humanos.

Estar a menos de un metro de distancia de alguien con estos síntomas sí supone un riesgo de transmisión, por estar expuestos a las gotitas que quedan suspendidas en el aire (tras algún estornudo o ataque de tos), antes de caer por su propia gravedad.

Otro modo de contagio es tocar alguna superficie con la que haya estado en contacto algún infectado. De ahí la insistencia de la OMS en el lavado frecuente de las manos, sobre todo tras tocar una superficie en algún espacio público.

La Organización Mundial de la Salud destaca la importancia de que las mascarillas estén disponibles para el personal sanitario, ya que el coronavirus solo se contagia por el aire en situaciones de tratamiento.

La pandemia de coronavirus ya se ha cobrado la vida de más de 35.100 personas a nivel global, mientras que más de 741.000 han sido infectadas, según datos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Asimismo, 156.838 pacientes se han recuperado.

Científico chino dice «error» no usar mascarilla

El director general del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, George Gao, asegura que no implementar el uso generalizado de mascarillas para protegerse del covid-19 es un «gran error» que está cometiendo tanto Estados Unidos como los demás países del mundo en su respuesta a la pandemia.

«El gran error en los Estados Unidos y Europa, en mi opinión, es que las personas no usan mascarillas. Este virus se transmite a través de gotas y contacto cercano», manifestó Gao en una entrevista a la revista Science.

«Las gotas juegan un papel muy importante: hay que usar una mascarilla, porque al hablar, siempre salen gotas de la boca», y dicho accesorio puede evitar que las gotas que transportan el virus infecten a otras personas, explicó.

Para Gao, el uso de mascarillas debería ir acompañado por otras medidas, como la instalación de termómetros en los accesos de todos los lugares públicos, con el fin de detectar en una etapa temprana a las personas con fiebre alta y aislarlas para evitar que propaguen el virus.

«La estrategia esencial»

«Las personas infectadas deben estar aisladas. Eso debería suceder en todas partes. El covid-19 puede ser controlado solo si se logra eliminar la fuente de la infección. Es por eso que [en China] construimos hospitales modulares y transformamos estadios en hospitales», subrayó.

Asimismo, el entrevistado manifestó que el distanciamiento social «es la estrategia esencial» para el control de cualquier enfermedad infecciosa, en especial para las infecciones respiratorias.

Gao hizo hincapié en la necesidad de aislar «cualquier caso» sospechoso y a todos sus contactos cercanos, así como suspender las reuniones públicas y restringir la circulación mediante cuarentenas masivas.

Todas esas medidas son las que han ayudado al gigante asiático a neutralizar la propagación del nuevo coronavirus, subrayó.

«Por el momento, no tenemos ninguna transmisión local, pero el problema para China ahora son los casos importados», dijo Gao, añadiendo que la estrategia ahora es ganar tiempo mientras la comunidad científica trabaja tanto en vacunas como en medicamentos contra el covid-19.