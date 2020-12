La Navidad es la esperanza que el otro año será mejor: Nayib Bukele

Joaquín Salazar

El presidente de la República, Nayib Bukele, acompañado de su familia envió un efusivo mensaje navideño a los salvadoreños, durante una cadena nacional de radio y televisión en el que invitó a la ciudadanía a ser responsables y evitar los contagios por COVID-19.

“Sabemos que este año ha sido diferente para todos. En esta época estamos acostumbrados a estar cerca, juntos con los abrazos, los regalos. También sabemos que muchos no tendremos la Navidad que queríamos, ni esperábamos. Sabemos que muchos no veremos a toda nuestra familia, a todos nuestros amigos, algunos hemos tenido que vivir directamente los efectos de esta pandemia. No hemos tenido el año que esperábamos”, manifestó el mandatario.

Bukele aseguró que, pese a las festividades, la ciudadanía debe ser responsable, y “evitar los contagios, seguir cuidándonos”, enfatizó. No obstante, envió un mensaje navideño en el que dijo “Pero la navidad no es la fiesta, la cena, los regalos; la navidad es el espíritu de compartir, es la esperanza de que el otro año será un año mejor”.

De igual manera, el presidente tuvo un pequeño espacio para la niñez salvadoreña a través de uno de los personajes más significativos de la época, Santa Claus o San Nicolás, quien reconoció que esta será una Navidad diferente y difícil para todos, pero felicitó a la niñez salvadoreños por llevar adelante la pandemia por COVID-19. “A todos esos niños que estudiaron desde sus casas, muy pronto volverán a clases, verán a sus amigos y compañeros y profesores, muy pronto verán cosas nuevas, diferentes y podrán jugar nuevamente”.

Además, instó a los niños y niñas del país a poner en marcha las medidas de protección como el uso de mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón, como también el uso de alcohol gel. “La Navidad puede ser siempre alegre y feliz porque esta Navidad nos lleva a conocer el verdadero significado, el nacimiento de Jesús, esa luz que está en tu corazón y la puedes hacer brillar, cada vez que tu sonríes que tú le dices a tu familia Te amo, te quiero”, agregó Santa.