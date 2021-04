La Ley de Protección a Periodistas dependerá de la voluntad de los diputados hoy

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa sesionó este lunes, pero no estudió el anteproyecto de la Ley Integral de Protección a Periodistas, debido a que dos de los parlamentarios que conforman esta mesa legislativa decidieron retirarse y por tanto, “se rompió” el quórum necesario para sesionar.

El retiro fue del diputado independiente, Leonardo Bonilla, y de la diputada Eeileen Romero, del PCN. Sin embargo, según manifestaron los miembros de la comisión, solicitarán este martes, durante el desarrollo de la sesión plenaria ordinaria que se convoque a la Comisión de Legislación para abordar dicha temática y analizar si existe el dictamen que contendría la ley.

Al respecto, Susana Peñate, de la junta directiva de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), manifestó que este martes es la última sesión plenaria de la actual legislatura, por tanto, los legisladores tienen una última oportunidad para la aprobación de la Ley.

Peñate recordó que en octubre de 2018 se presentó el anteproyecto de ley, por ende, es trabajo de la actual legislatura. “Nosotros le hemos estado exigiendo a esta legislatura que no deje esa deuda pendiente”, expuso.

“La APES y la FESPAD que han sido miembros de la Mesa de Protección a Periodistas que han estado participando en las reuniones con el equipo técnico para verificar que estos artículos que se vayan a aprobar y el contenido de los mismos, garantice la protección a las personas periodistas sin menoscabo de la libertad de prensa y expresión”, expuso Peñate.

Susana Peñate señaló que la ley no debe comprometer de ninguna forma negativa el ejercicio del periodismo libre e independiente en El Salvador.

Peñate instó a los parlamentarios a que aprueben hoy este marco normativo, ya que con la nueva correlación sería muy difícil que esta ley se llegase a aprobar; sin embargo, si no se llega a aprobar hoy, Peñate dijo que sí considerarían con los demás miembros de la Mesa de Protección a Periodistas, darle seguimiento e introducir la solicitud a la nueva legislatura para que la retome.

“Es importante que las personas periodistas también contemos con una ley que proteja nuestro ejercicio, que nos de una protección y no es trato especial (…) no estamos buscando un trato especial, sino que por la misma naturaleza y las funciones del periodismo es necesario mecanismos de protección por medio de una legislación”, concluyó Peñate.

Mientras que el derecho de respuesta del diputado independiente, Leonardo Bonilla fue que él llegó y sí hubo quórum, posterior llegó René Portillo Cuadra y Alejandrina Castro, pero ya estaba el quórum requerido. Según comentó Bonilla, lo llegaron a buscar por parte de unos pastores de una iglesia interesados en el tema de la CICIES.

Según comentó el no partidario, Alejandrina Castro se había levantado por unos momentos y le preguntó a René Portillo Cuadra que si Alejandrina Castro no se iba a retirar para que él fuera atender a los pastores. Motivo por el cual se retiró porque no rompió quórum, “la comisión siguió sesionando”, afirmó.

El quórum se rompió “cuando la diputada Eeileen Romero se levantó (…) yo después de atender a las personas regresé a la comisión (…) e incluso firmé dictámenes que se aprobaron en la comisión pero me llevé la sorpresa que se había roto el quórum”.