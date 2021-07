La Ley Bitcoin genera poca transparencia

Melissa Sánchez

@DiarioCoLatino

Ignacio Guzmán afirmó que la ley Bitcoin no ha sido lo suficientemente clara, y genera poca transparencia sobre el uso que se le dará a la criptomoneda.

Las declaraciones de Guzmán formaron parte del webinar ¿qué podemos esperar de la “Ley Bitcoin” en El Salvador?, realizado por La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) junto a la Universidad José Simeón Cañas (UCA).

El especialista despejó las dudas sobre la entrada en vigor y el uso de la criptomoneda, en el país.

El pasado 8 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó, con 62 votos a favor, la ley Bitcoin que la legaliza como moneda de curso legal, sin embargo, dicha ley no fue estudiada ni discutida por expertos, ni por las distintas entidades del país, solo estuvo en manos del Ejecutivo.

Guzmán señala que la ley plantea retos, no solo a la población salvadoreña, sino también a los sectores financieros internacionales con los que se tiene un intercambio comercial.

“Esta ley fuera de El Salvador no tiene un carácter ejecutivo”, recalcó Guzmán.

De igual manera, una propuesta debe tener una comunicación externa, manifestó el abogado.

”Lo que se hubiera hecho es llevar esa propuesta a las universidades y entidades financieras, bancos, para darle insumos, pero lamentablemente eso ya se perdió en El Salvador”, agregó.

Asimismo, con respecto al incentivo que da el Gobierno, el uso de los datos personales sin tener protocolos de seguridad “no hace atractivo el querer usar una aplicación”.

Sobre las dificultades que traería utilizar de forma obligatoria el bitcoin, enfatizó que en otros países se ha utilizado para una función específica pero no para uso de la población, “hacerla moneda de curso legal de alguna manera se le está incorporando la obligatoriedad al comercio, las personas deben aceptarlo”, tomando en cuenta que no todas las personas tienen conocimiento sobre su uso.

En cuanto a lo anterior y en relación con la tecnología, en el país, un porcentaje alto de la población no ha accedido a servicios financieros. “La primera duda que me surgió es que no se tiene interés dentro de los sistemas financiero para que más personas se incorporen, ¿por qué deberían de hacerlo a través de un servicio más complejo?”, sostuvo Guzmán.

El uso de las criptomonedas puede ser un riesgo para la realización de actividades ilegales, para el abogado es importante hacerle mejoras a la ley: “Acá lo que hay que hacer es robustecer una política antilavado que no he visto en la ley me parece que es uno de los eslabones que le faltan, si los organismos internaciones desconfían, hay que tener mucho cuidado, el país se puede convertir en un lugar para hacer actividades ilícitas”.

Por otra parte, con el tema ambiental, las criptomonedas necesitan altas cantidades de energía para realizar las transacciones, para el abogado masificar el uso del bitcoin traería consigo una alta demanda energética, lo cual o hace poco competitivo.

Ignacio Guzmán es un abogado costarricense con Máster en derecho privado, es asesor de compañías en tecnología de información de aplicaciones móviles, criptomoneda, y tecnología financiera, se ha desempeñado como analista de planificación y normativa de la Superintendencia de pensiones en el Banco Central de Costa Rica.