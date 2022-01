La ira del narcisista y psicópata

JOSÉ GUILLERMO MÁRTIR HIDALGO

El filósofo argentino Héctor Palma indica que vivimos en una época con más y más libertades individuales y al mismo tiempo, se incrementan las actitudes intolerantes y violentas1. Nos encontramos con minorías ultra sensibles e inquisidoras, las cuales pululan en instituciones políticas, académicas y científicas e Indican, por las redes sociales, que debemos pensar, que debemos hablar, que tenemos que leer y que debemos consumir so pena de ser condenados a muerte civil a través de ellas.

Palma advierte que se está cercenando no solo las opiniones divergentes, sino, todo pensamiento reflexivo elemental. Estos militantes políticos vociferantes, no solo llegan a destruir las vidas públicas de muchas personas, sino, vamos perdiendo derechos sociales que parecían consolidados.

LÍDERES Y GUERRA LÍMBICA

La escritora estadounidense Laura Knight-Jadczyk considera que estas censuras dictatoriales se deben a la influencia de líderes que se caracterizan por “retraso afectivo”: sedientos de poder, despiadados, con frialdades emocionales y carentes de empatía2. Enuncia que Ernest Wolf intenta explicar las causas del mal individual y macrosocial, usando la teoría de Heinz Kohut3. Ésta teoría sugiere que el infante experimenta un grandioso estado infantil de narcisismo, si se lo impide, nos encontramos con un adulto narcisista hipersensible y propenso a la vergüenza. Un individuo propenso a la vergüenza, experimentará los reveses como narcisista. Responderá a las heridas con rabia insaciable. Su objetivo será la derrota del enemigo que bloquea el camino hacia la meta preciada. El narcisista herido no puede descansar, hasta que haya borrado a quien se atrevió a oponerse a él. La persona narcisisticamente vulnerable espera ejercer un control total. El mero hecho que la otra persona sea independiente o diferente, es ofensivo para aquellos con intensas necesidades narcisistas. Las experiencias más intensas de vergüenza y formas más violentas de rabia narcisista, surge en individuos para quienes un sentido de control absoluto es indispensable para el mantenimiento de su estima.

Wolf señala a la rabia narcisista, como la raíz del comportamiento violento en todas partes y en todas las escalas sociales. Knight-Jadczyk señala que el trastorno narcisista de la personalidad, es parte del espectro de la psicopatía. Y lo que Wolf y Kohut entienden por rabia narcisista es, en realidad, rabia del psicópata.

Dicha autora cuenta que los eventos traumáticos sobrecargan nuestro sistema límbico. Los eventos traumáticos no son integrados por los centros cerebrales superiores y nos dejan fragmentos de memoria no incorporados. Estos recuerdos pueden ser “activados” por imagines similares. Las más abrumadoras de todas las experiencias traumáticas son causadas por los actos deliberados de otras personas. Un líder de alto perfil puede influir emocionalmente en un gran número de personas. Cuando éste elige explotar el contagio emocional, en lugar de calmarlo y curarlo, está participando en una “guerra límbica”. Si aprieta el botón de la paranoia, instalado por el trauma, el nivel de miedo en el grupo se mantiene y la autoridad de líder se conserva. Estos líderes son asustadores que juegan con la ira y la paranoia de una población vulnerable.

Knight-Jadczyk hace la diferencia entre heridas narcisistas y psicopatía. El bebe experimentar un estado de grandiosidad, es decir, un estado de poder ilimitado. El narcisista adulto que experimenta un estado de poder y conocimiento ilimitados se detuvo en una etapa de maduración normal. Por tanto, la rabia narcisista es un narcisismo primitivo e infantil.

Lo que parece estar mal con el narcisista y el psicópata es una incapacidad relacional. La habilidad relacional es la que crece en un narcisismo saludable en el bebe, convirtiéndose en una autoestima adulta apropiada. Un psicópata adulto presenta circuitos neurológicos desarrollados y una inteligencia completa al servicio de una naturaleza desviada. En él no hay un Yo central, solo una especie de agujero negro que necesita succionar todo. Cuando un psicópata es confrontado con algo desagradable o amenazante para su apetencia, ese objeto se coloca en la categoría de “todo malo”. Y proyecta sobre los demás y dentro de los demás todo lo que es malo y busca formas de manipular en esas personas lo que ha proyectado.

MIEDO, CARENCIA DE EMPATÍA E IMPULSIVIDAD

El psicoanalista Heinz Kohut fue quien acuñó el término ira narcisista, en mil novecientos setenta y dos4. La define como una forma de agresión en que una persona narcisista puede desplegar comportamientos violentos. El narcisista tiene un umbral muy sensible, a la mínima, se siente molesto, contrariado y enfadado. La convivencia con él es altamente problemática. Evidencia una autoestima muy baja, por lo que procesan cualquier evento o fenómeno como una amenaza. La ira narcisista puede ser explosiva o pasivo agresiva. Las causas que explican la rabia de la personalidad narcisista son: traumas, vivencias dolorosas no superadas y una mala infancia. El narcisista utiliza como mecanismo de defensa, una armadura en la que brilla el sentido de grandilocuencia. Quien le lleve la contraria está atentando contra esa armadura de oro, que tanto se ha esforzado en construir. Se enfada porque se le retira aquello que más necesita, el refuerzo para nutrir su baja autoestima. Lo que hay en realidad en un narcisista es miedo. Hay un temor profundo a que quede en evidencia su fragilidad.

Los psicópatas no tienen empatía, son incapaces de ponerse en el lugar de otro o de pensar en lo que pueden sentir los demás5. Los psicópatas son completamente egoístas, los demás, no son importantes. El psicópata antepone sus necesidades a las de cualquier otro ser vivo. Debido a su impulsividad, puede enfadarse más frecuentemente que el resto de la gente. Puede enfadarse de manera exagerada por hechos insignificantes. Pueden dejarse llevar por la ira de manera descontrolada y no les importa llegar a hacer daño. Cualquier violación a los derechos de los demás puede ser perpetrado por un psicópata y todavía dormirá como un bebé por la noche.

Líderes narcisistas o psicopáticos son un gran obstáculo al desarrollo de la particularidad y al desarrollo grupal6. Causan sufrimiento, terror de masas, opresión violenta, genocidio y decaimiento de la civilización. Andrzej Lobaczweski vivió de primera mano dicha experiencia, con la invasión nazi a Polonia y la dictadura comunista. Lobaczweski cuenta que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, llegó la imposición de la dictadura soviética. Narra que un grupo de científicos polacos, checos y húngaros, colaboraron secretamente en el estudio de la naturaleza del totalitarismo. Producto de ese trabajo fue la “Ponerología”, la nueva ciencia síntesis de la psicología, psiquiatría, sociología e historia. La Ponerología describe la psicopatía y sus efectos sociales. Explica que las consecuencias de estar haciendo este tipo de investigaciones prohibidas y ser descubierto eran el arresto, la tortura y la muerte. Lobaczweski, personalmente, fue arrestado y torturado tres veces. En su cuarto arresto, le dieron la opción de exiliarse voluntariamente a los Estados Unidos. Pero le confiscaron libros, papeles y material de investigación. Perdidas las estadísticas y los casos de estudio, rememoró las observaciones y conclusiones basadas en décadas de estudio del sufrimiento bajo regímenes patocráticos y completo su libro en mil novecientos ochenta y cuatro. Su compatriota Zbigniew Brzezinki lo traicionó con la publicación del libro. Lobaczweski regresa a Polonia en mil novecientos noventa, donde publica “Ponerología Política: una ciencia del mal ajustada a propósitos políticos”. En el dos mil seis, SOTT y Red Pill Press, le publican su libro en inglés. Lobaczweski muere en noviembre de dos mil siete.

El sociólogo guatemalteco Virgilio Álvarez Aragón expresa que el evidente desprecio a las normas y formas de convivencia política, ha desnudado a Nayib Bukele y lo ha mostrado tal como es: un violento narcisista e incapaz de convencer con argumentos7. En su imaginario de niño rico y político populista, él es el poder absoluto. Lo que piensa y dice son órdenes incuestionables. Como todo populista es autoritario y prepotente. En consecuencia, es antidemocrático.

