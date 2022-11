La industria minera sigue amenazando a El Salvador

Iván Escobar

“Tenemos señales que se quiere modificar el status quo, por eso denunciamos que el camino correcto es afianzar la implementación y no generar aperturas que pudieran terminar con la vulneración o incluso suspensión de la ley”, expresó Edgardo Mira, representante de CEICOM, frente a las amenazas que imperan en el país por parte de la industria minera.

En El Salvador desde hace 5 años se prohíbe la explotación minera, pero las organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil aún ven amenazas de que la industria minera logre romper la barrera legal que lo impide.

La ley de prohibición de la minería metálica se aprobó el 29 de marzo de 2017, luego de una intensa lucha de 12 años de las comunidades organizadas. “Es cierto en El Salvador no tenemos minería, es un gran logro de las comunidades precisó Vidalina Morales, líder y activista ambiental.

La normativa contó desde mayo de 2017 con su reglamento, elaborado por el gobierno de turno. “El problema es que el reglamento que se elaboró era muy escueto, era prácticamente una copia de la Ley y no decía cómo hacer las cosas”, destacó Luis Gonzalez de la UNES.

También recordó Vidalina que las amenazas siguen de parte de la industria minera, y hoy en día trasicenden lo nacional y ponen en riesgo la vida en la región, proyectos que amenazan los recursos

naturales, como el proyecto Cerro Blanco en Asunción Mita, Guatemala, que de impulsarse contaminada las aguas del Río Lempa, principal fuente de vida en nuestro país.

“Hoy por hoy tenemos una amenaza latente que es la mina Cerro Blanco…es decir, la industria minera es altamente nociva para nuestro medio ambiente y la salud”, agregó Morales, una mujer

defensora de su comunidad y referente de resistencia ante las transnacionales.

Este jueves la Mesa Nacional Frente a la Minería desarrolló un foro sobre el tema y presentó la propuesta para un nuevo reglamento de la Ley, que busca a 5 años de aprobada la normativa llenar el vacío de la Ley, ya que esta presente el temor en las organizaciones y comunidades el incumplimiento de la Ley. La propuesta será presentada al Ejecutivo para su estudio y esperan que los acuerdos y decisiones que por hoy ha tomado el gobierno con el tema no sea para dar paso a las mineras, si no que se escuche a la población, aseguró Luis Gonzalez.