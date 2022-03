La inclusión social dependerá del interés de los gobiernos de la región

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

La Asociación de Cooperación y Desarrollo Comunal (CORDES), que ejecuta en el país el Programa Nacional Global de Apoyo a la Persona con Discapacidad, financiado por AWO International, se encuentran realizando diversos talleres de seguimiento con población con discapacidades en el territorios nacional.

AWO International es una asociación de obreros de origen alemán, que brindan cooperación a programas o proyectos sociales, así como su acompañamiento y apoyos solidarios, explicó, Loida Yax, oficial de acción de AWO International- Guatemala.

AWO International fue fundada en 1998, como asociación profesional encargada de cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria, cuyo objetivo es apoyar a personas en situaciones de vulnerabilidad o desigualdad, mejoren sus condiciones de vida o en situaciones de emergencia.

“AWO international tiene entre sus pilares la solidaridad, la justicia y equidad, eso es lo que persigue AWO Internacional y tiene una rama más enfocada a la cooperación y es allí donde nosotros participamos. Tenemos una oficina regional que está ubicada en Guatemala, pero con una cobertura entre los países de Centroamérica y México”, refirió.

“Nosotros, ahora, a través del Programa Global estamos desarrollando o implementando una metodología del proceso que se identifica como -monitoreo participativo- con el objetivo que este proceso de formación involucre más los beneficiarios y beneficiarias dentro de los proyectos”, argumentó Yax.

Asimismo, Loida señaló que parte de su responsabilidad dentro del Programa Global es acompañar estos procesos de AWO International en la temática de acción humanitaria y acompañar procesos de intervención en casos de desastres o emergencias desde su enfoque de derechos humanos.

“Mucha de nuestra orientación está en ayudar, contribuir y apoyar a las personas en situación de desastre y es importante que sepan que AWO Internacional también realiza programas y proyectos a través de socios locales y en este caso nuestro socio es CORDES en El Salvador, es nuestro socio en Acción Humanitaria”, acotó.

“Específicamente estamos implementando un programa a nivel global en los cuatro países de Centroamérica, y está orientado a fortalecer capacidades, a generar la colaboración conjunta relacionadas y a la preparación y prevención frente a los desastres.

En cuanto a la situación en la región centroamericana, Loida Yax señaló que ha sido calificada con los más altos índices en riesgo en relación a los desastres, lo que consideró preocupante por la densidad poblacional y las brechas sociales, económicas y culturales que existen en la zona. “Si tenemos las mismas categorías, significa que nuestra población está en alta situación de vulnerabilidad a ser afectados durante un desastre o una emergencia y más las personas con discapacidad y los adultos mayores”, aseguró.

“Las personas con discapacidad que son las personas -según- las estadísticas las que sufren mayores pérdidas durante una emergencia o desastres por las barreras que existen tanto como la infraestructura, porque nuestros sistemas no están preparados para considerar las necesidades de estos grupos vulnerables”, sostuvo Yax .

Para la oficial de acción de AWO International, el análisis que han hecho de las personas con discapacidad refleja un manejo de “invisibilidad”, porque ni las estadísticas reflejan realmente la existencia de grupo de la población que consideró “amplio” y al que se debe brindar una atención especializada.

“Existen Convenios Internacionales de Derechos Humanos firmados por nuestros países centroamericanos, pero parece que muchos de estos procesos dependen del interés de los gobiernos de sumarse y crear estrategias para que reconozcan los derechos de las personas con discapacidad y de los adultos mayores también”, reafirmó Yax.

Don Santiago un ejemplo de aprendizaje

Santiago López Rivas, con 78 años de edad, oriundo del cantón San Juan, Suchitoto, Cuscatlán, llegó junto a su hija al Taller de Seguimiento de la Implementación del Enfoque Inclusivo del marco de Sendai, en Centroamérica, a la Comisión de Protección Civil Comunal.

Esperanza, acompaña a su papá para que pueda desplazarse en el lugar.

Don Santiago recuerda como fue su vida y que desde muy niño trabajó la tierra, luego fue cargador de mercaderías en un almacen y también pescador, antes de perder la movilidad.

“Fue una mañana que iba caminando dentro de la casa cuando sentí que se me aflojaron las piernas y me caí, me llevaron al hospital”, así recuerda el humilde hombre como perdió la movilidad.

Y prosigue “allí el doctor, me dijo que mi columna vertebral tenía varias hernias y una operación era difícil salir bien, así que decidí quedarme así y ahora trabajo tejiendo hamacas de tramayo (tejer redes) eso lo aprendí de pescador”.

Para sobrevivir ahora es artesano tejedor y vende sus hamacas para subsistir y aportar económicamente a su familia. Además, le ha permitido enfrentar las dificultades que rodean a las personas con discapacidad y adultas mayores.

El programa global que acompaña AWO International en asocio con CORDES en el país, forma parte del proceso de intervención en casos de desastres o emergencias, desde un enfoque de derechos humanos. Esto con el fin de contribuir y apoyar a personas en situación de desastre que permitan a esta población tener conocimiento de sus derechos y medidas para facilitar sus vidas.

“CORDES ha construido una rampa metálica removible que pueden poner sobre las gradas y puedo movilizarme mejor en casa o al patio para bañarme”, afirmó Don Santiago.

“Y también contamos con un plan que hemos construido con la familia para identificar riesgos o dificultades en un momento de desastres y esto lo hemos aprendido la información que tenemos con este proyecto, es nuestro propio Plan de Emergencia y eso nos ayuda”, dijo.