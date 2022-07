La iglesia siempre estará del lado de la Justicia Social: Padre Fredy Sandoval

Gloria Silvia Orellana

@DiarioColatino

En el contexto actual que la población demanda a diario agua, salud, seguridad, respeto a los derechos humanos, búsqueda de desaparecidos y orden jurídico, son los compromisos que va a acompañar la iglesia católica, afirmó el padre Fredy Sandoval, en su homilía, en la Cripta de la Catedral Metropolitana.

En la procesión de ofrendas de la Comunidad Monseñor Romero de la Cripta de Catedral, se distinguió la donación de la canasta de víveres como mensaje de Monseñor Romero a compartir alegrías y esperanzas, así como angustias y problemas que son comunes a todos. Y el vino y el pan, en la enseñanza de San Oscar Romero de pedir al creador alimento y fortaleza.

El padre Sandoval afirmó que la iglesia católica estaría siempre por la justicia social, los derechos humanos y el Estado de Derecho, como predicó Monseñor Romero, permitiendo a las colectividades el bien común, por lo que expresó su preocupación que el régimen de excepción que inició el 27 de marzo pasado continuará sin ninguna investigación sobre los 87 homicidios ocurridos ese fin de semana.

“No hemos sabido quiénes son los culpables, quiénes son, los capturaron y por qué lo hicieron no hay investigación y recordemos que fue la razón para establecer el régimen de excepción, es vergonzoso que a través del dolor de las víctimas se genere otro temor y de arbitrariedades para atentar contra las personas inocentes”, sostuvo el religioso.

“Está bien perseguir a los criminales, para eso hay mecanismos establecidos, que no hayan funcionado es solo responsabilidad de las autoridades durante todos estos años de la Policía, la Fiscalía y el órgano Judicial, no de la población, y menos de las víctimas inocentes”, señaló.

Sobre la indiferencia del gobierno ante los llamados de la población que están inmersas en la criminalidad generalizada, las pandillas, a las que se agregan las “víctimas que genera el mismo Estado”, consideró el padre Sandoval, la administración del presidente Nayib Bukele debe honrar el derecho internacional y proteger la vida de quienes estén privados de libertad sean inocentes o no y atenderlas conforme a la Constitución.

“De no hacer esto se está exponiendo el Estado salvadoreño a unas demandas internacionales a futuro por las graves violaciones a los derechos humanos, y luego podemos decir que los sectores sociales que se manifiestan deben ser atendidos, porque democracia no solo es convocar a elecciones y obtener un cargo de funcionario público, porque al llegar deben atender las demandas sociales de todos, no de quienes votaron por ellos. Me parece que toda la administración actual no sabe lo que es vivir en democracia”, consideró el sacerdote

“Siento que están llevando al país hacia una hecatombe social que implica problemas económicos, políticos, estructural e institucional. Esto es preocupante y serio porque existe un llamado de las víctimas y las necesidades vitales de la población por el agua, la salud, la vida”, concluyó.