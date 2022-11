La Fuerza Armada no está facultada para detener y golpear a menores: Claudia Ortiz

El fin de semana anterior trascendió que a un grupo de jóvenes se les había capturado e incluso golpeado, en ese contexto, la diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, recordó que la Fuerza Armada de El Salvador, no tiene facultades para detener “y mucho menos golpear a menores”.

“Es preocupante la captura arbitraria e ilegal de adolescentes en el Bajo Lempa. Acá la Fuerza Armada llegó y detuvo a esos adolescentes e incluso los golpeó según reportes de los mismos habitantes. A pesar de que en las redes sociales se decía que eran culpables; quedó demostrado después de la presión ciudadana de diferentes personas que alzaron la voz, la inocencia”, enfatizó la parlamentaria.

Según comentó la legisladora en declaraciones a la prensa la mañana de este lunes, la Fuerza Armada no tiene la facultad de detener, “muchos menos de golpear a la ciudadanía y menores de edad”.

“Si alguien es detenido, permanece detenido o es liberado, parece que no depende de un juez independiente, depende de cómo se mueva la opinión pública y eso no puede ser así. Nuestros derechos no pueden estar a merced de lo que digan las redes sociales. Queda en evidencia la arbitrariedad tanto con los reportes de los pobladores como con la misma liberación”, concluyó Ortiz, ya que la liberación se dio luego que el caso fuese viral en redes sociales.