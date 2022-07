“La FIFA no va a respaldar una injerencia gubernamental”, dice la FESFUT sobre el INDES 

Rebeca Henríquez

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) presentó este día en la Fiscalía General de la República una solicitud revocatoria de la medida cautelar decretada por el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones de Deporte del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), que cesaba el comité ejecutivo de la federación.

Loa que busca la solicitud es desvalidar la cancelación del comité ejecutivo de la federación y sus miembros, debido a que, y según la FESFUT, el comité no tiene la autoridad para suspenderlos.

“La FIFA no da respaldo a una injerencia gubernamental, la FIFA no va a respaldar las decisiones del INDES. Ha manifestado que no se va a llevar a cabo ningún acto deportivo si esta situación no se arregla, y se debe arreglar en cuanto a las leyes de la FIFA”, señaló Fernando Meneses, representante legal de la FESFUT.