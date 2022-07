“La FIFA no va a respaldar las decisiones del INDES”: FESFUT

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una solicitud revocatoria de la medida cautelar decretada por el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte (TDEAD) la semana pasada, la cual suspendió a los miembros del comité ejecutivo de la federación y las actividades deportivas del fin de semana.

El TDEAD del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) decretó bajo medida cautelar la suspensión del comité ejecutivo de la federación, la jornada deportiva y el congreso deportivo de la federación la semana anterior lo cual desencadenó una serie de sucesos que dejaron con incertidumbre el deporte nacional.

“Se está presentando una medida revocatoria a las medidas cautelares que se pronunció la semana pasada”, expuso Fernando Meneses, representante legal de la FESFUT. Meneses agregó que utilizarán las últimas instancias porque, “la última palabra no la tiene el comité del INDES, al de decir que están suspendidos los directivos”.

La FESFUT aseguró que tienen el respaldo de la FIFA al 100%, por lo que la entidad internacional no va avalar ninguna injerencia que no pertenezca a la FESFUT, y en este caso, tampoco la propuesta del INDES para que el ente rector mundial tenga participación directa en la comisión normalizadora.

En cuanto a los delitos que presentó la FGR en contra de la federación, la FESFUT aseguró que específicamente el proceso del delito de administración fraudulenta por lavado de dinero se tendrá que detener, ya que no hay resultados que respalden la acusación.

“La FIFA no da un respaldo a una injerencia gubernamental, no va a respaldar las decisiones del INDES, y ha manifestado qué no llevará a cabo ningún acto deportivo si esta situación no se arregla. Se debe arreglar de acuerdo a las leyes, a los reglamentos y estatutos de FIFA que El Salvador ha firmado”, manifestó el representante legal. En cuanto a las posibles sanciones que se puedan decretarse por parte de la FIFA o la FGR a la Asociación de Árbitros Profesionales de Fútbol (ASAPROF), por no participar en los partidos de la jornada 2 del Apertura, Miguel Anaya, representante legal de la federación dijo que darán total respaldo al gremio arbitral.

Según la FESFUT, al ser reconocida por el Ministerio de Ley y ante los convenios firmados con la FIFA, el INDES no tiene jurisdicción para desconocer a los directivos del comité ejecutivo de la federación, puede participar; sin embargo, “no tiene voz, porque la voz la tienen los miembros de la Fedefútbol”, concluyó.