La FGR allana instalaciones de la Fesfut y la residencia de Hugo Carrillo

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR) cerró las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), las cuales fueron allanadas, así como la residencia del presidente de la federación, Hugo Carrillo, por el supuesto delito de administración fraudulenta, lavado de dinero y activos por parte del dirigente y el Comité Ejecutivo del entre rector del fútbol nacional.

El allanamiento a las instalaciones y a la residencia del presidente de la federación responde al aviso presentado por el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, el mes de mayo, por posibles delitos de Carrillo y el comité Ejecutivo. El aviso se dio en el contexto de la negativa de la dirigencia de la Fesfut a la solicitud que hizo el INDES para que la federación se acoplara a la nueva Ley General de los Deportes que entró en vigencia en 2019.

Yamil Bukele aseguró en ese entonces que quitarían las credenciales a la primera, segunda y tercera división de fútbol profesional del país debido al incumplimiento de la ley, y porque la Fesfut no estaba inscrita en el INDES como ordena la nueva ley de los deportes.

Según la FGR, los delitos de administración fraudulenta, lavado de dinero y activos en la administración de la Fesfut son hechos que se han dado desde 2018 hasta la actualidad, con indicios de patrimonio no justificado, por lo que la sede de la federación, la casa de Hugo Carrillo y la oficina contable fueron puestas bajo investigación para la búsqueda de información que compruebe o no, los delitos.

Yamil Bukele dijo a la Fesfut vía redes que, “siguen pensando que son intocables, que no deben cumplir las leyes del país y menos con temas tan delicados”, y aclaró que las acciones de las fiscalía están alejadas al tema de la Ley General de los Deportes.

“El tema de hoy sobre administración fraudulenta, lavado y lavado de activos no está relacionado con la ley, ni con lo deportivo. Como INDES no buscamos suplantar ninguna liga y siempre defenderemos la institucionalidad y la autonomía de cada federación”, compartió.

Horas más tarde que se dieran a conocer las acciones de la FGR, Hugo Carrillo dijo a través de un programa radial que “no se esconderá” y aseguró estar tranquilo porque confían en la administración de la FGR, por lo que se puso a disposición de las autoridades.