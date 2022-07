La FESFUT podría ser sancionada por  FIFA por medidas cautelaras del TDEAD

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

Debido a la presión que diversos representantes del fútbol salvadoreño ejercieron sobre el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) para que retirara la Comisión Normalizadora, el INDES “interrumpió” el funcionamiento de la misma para que sean las entidades correspondiente que solucionen la crisis que vive el fútbol salvadoreño; sin embargo, el gremio futbolístico aún podría estar sujeto a una posible sanción de la FIFA por la medida cautelar decretada por el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones del Deporte (TDEAD) al Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

El aviso que presentó el presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Yamil Bukele, ante la Fiscalía contra la FESFUT y su Comité Ejecutivo, el pasado mes de mayo, por posible comisión de delitos, desencadenó una serie de hechos que llegaron a advertencias de la FIFA de una posible sanción y al pronunciamiento de los jugadores para que el INDES se hiciera a un lado.

La Comisión Normalizadora del INDES con cinco integrantes, entre ellos dos extranjeros y dos vacantes, se instaló el día jueves en la Federación, donde se reunió con diferentes representantes del fútbol salvadoreño para “garantizar la normalidad de las funciones” de la Federación, pese al ultimátum de la FIFA de desligar a El Salvador del fútbol internacional.

Según los estatutos de la FIFA, los miembros de la entidad deben art.15, a) declaración de neutralidad en cuanto a política y religión; c) independencia y prevención de injerencias políticas.

Asimismo, el art.19 reza que 1. Todas las federaciones miembros administrarán de forma sus asuntos de forma independiente y sin injerencia de terceros y que la FIFA no reconocerá las decisiones adoptadas por órganos que no hayan sido elegidos o nombrados de acuerdo con el apartado 2, con base a ello, la FIFA señaló una posible sanción por el incumplimiento de la Federación.

Pese a que el INDES decidió atender a las peticiones de los jugadores profesionales que exigieron el retiro de la Comisión Normalizadora debido a que serían los más afectados en el proceso de sanción que podría emitir la FIFA, los miembros del Comité Ejecutivo siguen inhabilitados por el TDEAD de INDES, por lo que existe la incertidumbre de sí, las acciones serían suficientes para evitar la sanción.

El ex referí nivel FIFA, Elmer Bonilla, detalló vía Twitter que en primera instancia, para que el balón vuelva a rodar se debe retirar la Comisión Normalizadora, algo que el INDES ya hizo, posterior se debe habilitar al Comité Ejecutivo bajo la vía legal de los estatutos de la Federación por la medida cautelar decretada por el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones, luego el Comité debe informar a la FIFA y convocar a elecciones.

La abogada en derecho deportivo, Emma Álvarez, aseguró a través de Twitter que “el problema no es la comisión que impuso el INDES, son los ESTATUTOS FESFUT, porque acoplarlos a la Ley General de los Deportes riñe con FIFA. “Es misión imposible si el INDES insiste en una doble jurisdicción como es la del TDEAD”.

Por su parte, la Segunda División comunicó que no serán parte de soluciones que no aseguren la continuidad del fútbol, dónde se promuevan actos que puedan contravenir la legislación vigente, ya que cualquier decisión bajo “influencia” de terceros viola el art. 19 de la FIFA.

Caso Hugo Carrillo

El periódico digital El Faro dio a conocer en una investigación periodística que, en el proceso abierto por la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, por indicios de lavado de dinero y administración fraudulenta, es porque Carrillo no declaró $862,779.13, lo que supone el delito de evasión.

Según El Faro, la FGR presume que Carrillo declaró $547,453.29 de ingresos a Hacienda, pero que fueron $1, 410,232.42 lo que movió en bancos, por lo que se supone que evadió $862,779.13 con el conocimiento de Carrillo sobre el supuesto origen ilícito de los fondos.