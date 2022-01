LA FACULTAD DE LA EXPERIENCIA

Por Wilfredo Arriola

Sabato tenía razón en que «siempre es levemente siniestro volver a los lugares que

han sido testigos de un instante de perfección». Luis Mora, en esa misma devoción de lo

perdido argumentaba: «Se derrumbó la noche aquella tarde. Y nosotros no estábamos en los

ojos de nadie». Para continuar en su clara osadía del dolor, seguían llegando escritores, para

dar su cuota de legitimidad. Balzac sentencio, en tono desahogado y sublime: «cada mujer

de la que te enamoras es una novela menos que escribes». Otro poeta ante lo sucedido y con

el rostro un poco conmovido dijo: «Libertad, no conozco sino la libertad de estar preso en

alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofríos». Luis Cernuda siempre lo ha sabido…

Esa misma gente, de la que hablas es la misma, de la que siempre hablo yo, «Esa gente

hermosa que camina sin esquivar la lluvia». Los caminos, tantos caminos dijo Bolaños,

como «El camino de los perros, ahí donde no quiere ir nadie. Un camino que sólo lo

recorren los poetas. Cuando ya no les queda nada por hacer…»

En defensa claro a lo sucedido, Los Sufis entre voz cabizbaja y el suelo como único

forma de paraíso replicaron: «Lo único que es tuyo es aquello que no puedes perder en un

naufragio». Ovidio reaccionó: «El que ha naufragado tiembla incluso ante las olas más

tranquilas». Confucio deliberó ante tanta nostalgia, «antes de salir a tomar venganza cava

dos tumbas». Lichtenberg llegó empático, adueñándose de cada frase, para mostrar un poco

lo suyo, le bastó una para tratar de abonar a la causa, si es que era posible. «Se ahoga más

gente en un vaso de agua que en los ríos». Todos ahí, unos más entregados que otros, otros

volviendo al tema que mejor les pareciese. Luego el Tao Te Ching atribuido a Lao-Tse

desde su esquina, sereno, dando golpes con su pluma en la mano, con su simbología

agrego: «Un hombre sin espíritu es como un poso en lodo, nadie quiere beber de él».

Muchos se acordaron de tantas polémicas comparaciones por la falta de moral, de los

mismos principios del hombre. Parecía ya un laberinto como dijo Bertolt Brecht: «Las

grandes revoluciones siempre empiezan en un callejón sin salida», puesto que «la franqueza

siempre es otra forma de crueldad». También lo dijo otro poeta.

«Que dignidad más asombrosa la del derrotado que no se vuelve cínico». Continuó otro y

así muchos poetas también llegaron a la justa a decir con sus palabras algo que conmoviera

la situación, la misma historia, unos tristes apuntaban : «Triste es morir un día antes del fin

del mundo». Tanto como decir: «Se puede fabricar un dios con todo lo que te quise».

Depende, dijo otro, porque «hay dos tipos de personas: las que buscan a alguien para poder

ser ellas mismas y las que buscan a alguien con quien poder dejar de serlo. La gente que

tiene poder elige la segunda». Era demasiado en tan poco espacio para poder digerir tanto.

Vino otro con tono revolucionario y casi gritado, se pronunció: «Nada más íntimo que el

dolor, aunque recuerden, los juicios malversan identidades». Uno con tono más suave con

la sabiduría del caso, y sin ser invitado a la fiesta dijo: «No necesito invitación porque los

poetas son ciudadanos del mundo», sólo diré: «Que en ocasiones hay que pagar un alto

precio por lo que no te ha costado nada».

Estos mismos cuestionaban a los que no habían llegado: «El silencio de los que

callan sin guardar secretos no tienen que ver con la sinceridad, sino con el miedo». Era una

fiesta de las letras, de dar puntadas por todos lados, no sabías adonde llegar, adonde

quedarte para parecer certero con tus acciones, porque «hay libertades que sólo alcanzan a

vivir en el borde de la catástrofe». Muchos escritores, muchos poetas y una sola vida.

Tantas vidas necesarias para poder vivir todo. De los labios de un hombre de cabello cano

se alcanzó a escuchar al fondo: «Si murmurar la verdad aún puede ser la justicia de los

débiles, la calumnia no puede ser otra cosa que la vergüenza de los cobardes». Vaya ser

testigo de todo esto, entre risas uno sentenció: «En este mundo todo cambia muy rápido

para que alguien pueda tener una segunda oportunidad». Sin embargo, alguien pensó sin

decirlo: «Desdeña el bien que posee por el que tarda en llegar». Su compañero de lado

acusó ante lo dicho, no lo olvides: «Cuando el carácter de un hombre no está claro para ti,

mira a sus amigos». Así como los poemas siempre se leen por última vez hay personas que

las escuchas por última vez, y eso es terriblemente doloroso, ya sin nada por decir Pasolini

murmuró yéndose «La muerte no consiste en no poder comunicar sino en ser para siempre

incomprendido».

Y siguieron llegando los escritores…