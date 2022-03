¡La espera terminó! Rosalía presenta hoy su inmensamente esperado nuevo álbum Motomami

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Dando seguimiento a las selecciones de los medios de comunicación globales que ya lo establecieron como “Uno de los álbumes más esperados de 2022”, hoy vemos a la ganadora del GRAMMY y ocho veces del LATIN GRAMMY, ROSALÍA lanzar su esperado nuevo álbum MOTOMAMI. Después de un intenso proceso creativo de tres años, lleno de una increíble atención a los detalles artísticos, Rosalía ofrece un álbum expansivo y fuera de lo común, que busca borrar las anteriores líneas conventuales que definen diferentes culturas, géneros, roles de género y más, brindando un autorretrato musical moderno profundamente personal de una mujer joven fuerte, innovadora y orgullosamente femenina que nos lleva a un viaje musical seductor y multifacético.

“En estos últimos tres años, he querido concentrar mi energía en darle a este álbum una sensación de riesgo y emoción… todo en este disco se hizo desde cero… Conceptualmente, líricamente, es el álbum más personal y confesional que he hecho hasta ahora. Siempre me he considerado un narrador y MOTOMAMI es la historia más personal que he contado. En mi cabeza, MOTOMAMI tiene sentido como… un autorretrato, de una figura femenina construyéndose a sí misma… [y] hay una dualidad. El álbum está estructurado en binarios, dos tipos de energía contrastantes… Moto significa ‘fuerte’ y se relaciona con ‘agresión’. mientras que Mami se refiere a la “fragilidad… También hay sentido del humor e ironía”.

MOTOMAMI, producido por Rosalía, presenta 16 canciones, incluidas las piezas recientemente lanzadas y ampliamente elogiadas “HENTAI”, “CHICKEN TERIYAKI”, “SAOKO” y “LA FAMA” con The Weeknd. Estas canciones de avance del álbum ya han atraído a una fuerte audiencia global; ya que “LA FAMA” debutó en el puesto número 1 en las listas de sencillos de España, pasó 3 semanas en el puesto número 1 y alcanzó el puesto número 2 en la lista Hot Latin Songs de Billboard, mientras que el video musical oficial ahora tiene más de 86 millones de visitas y alcanzó el puesto número 1 en YouTube en 13 países como España, México y Argentina. “SAOKO” debutó en el puesto n.° 40 en la lista global de Spotify y en el n° 2 en la lista de Spotify de España, marcando la canción como el mayor debut en solitario de un artista español en la historia de la lista global de Spotify.

Para celebrar la llegada del álbum completo, Rosalía ahora también obsequiará a los fanáticos con un visual deslumbrante para el video musical de “CANDY”, que se lanzará hoy al mediodía EST. El video que muestra a Rosalía participando en su pasatiempo favorito de karaoke estará disponible aquí cuando se publique.

Con el tan esperado lanzamiento de hoy, los entusiastas elogios de los fanáticos y la prensa mundial se acumulan rápidamente, hora a hora, con múltiples declaraciones de “Mejor álbum del año” que ya se unen a algunos de los asombrosos adelantos de prensa que declaran a MOTOMAMI como “Una obra maestra… El mejor trabajo de Rosalía hasta el momento… algo completamente moderno… que representa lo nuevo y emocionante de la música pop en 2022”.

Habiendo trabajado en el álbum durante más de tres años, Rosalía ha estado en modo celebración con varias activaciones y apariciones especiales. Anoche, lanzó una experiencia inmersiva única en la vida en TikTok LIVE. Atrayendo a una audiencia masiva, interpretó 14 piezas del disco durante un espectáculo alucinante, dando a cada canción su propia sensación y visualidad. El evento fue conceptualizado y creado personalmente por Rosalía, dirigido por Stillz y producido por CANADÁ con todas las imágenes filmadas exclusivamente y de manera impresionante en teléfonos móviles.

Además, antes del lanzamiento, hizo su debut televisivo nocturno en solitario en Saturday Night Live en la transmisión del 12 de marzo. Mira su interpretación de “CHICKEN TERIYAKI” aquí y “LA FAMA” aquí. Rosalía es la primera mujer en interpretar ambas canciones completamente en español en la historia de 47 temporadas de la serie de comedia de sketches de NBC y cuando se combina con su aparición a dúo con Bad Bunny en 2021, ahora ha interpretado más canciones en español en Saturday Night Live que cualquier otro. artista. Antes de su aparición en Saturday Night Live, Rosalía se detuvo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para conversar sobre MOTOMAMI, sobre cuando Harry Styles le envió un mensaje de texto a su antiguo número de teléfono y una mirada tras bambalinas a la grabación de su música.