La educación virtual y la justificación con el pasado

Por Wilfredo Arriola

La vuelta a clases es eminante. Otro año más a continuar o a iniciar etapas academicas donde según los lineamientos del Ministerio de Educación la planificación está dada, otro año más en modalidad semipresencial, y el resto en linea. Hace un par de años donde todo esto que hoy es una realidad parecia tan distante a lo que ya se ha establecido como “normal”, lo que queda a continuación es tomar aire y a continuar, pero ¿ qué tan a gusto se está con esta nueva forma de educación?

La pregunta a la intervención anterior demanda muchas aristas, algunos están de acuerdo con cada una de las dispociciones para seguir los estudios academicos, ya que genera una facilidad para no abandonar el camino trazado cuando se decidió el objetivo de recibirse de una carrera en especial, de sacar ese diplomado ansiado o simplemente de seguir las clases rutinarias para aspirar a un grado mayor. Ese camino, hoy se ha tornado de una manera distinta, algunos lo toman a bien, otros asumen que es un atajo para poder seguir con otras actividades, laborales, deportivas, personales, etc. Sin embargo, en esa divición de segmentos muchos desatienden el verdadero sentido de la eduación, argumentando que la educación via internet no es de su total agrado, porque no logran compenetrarse del todo, y de esa forma siguen su camino para un costo de una entrega parcial, no con la vocación de un estudiante, dejando a un lado la responsabilidad que la enseñanza merece y en ese acortamiento y “facilidad” hacemos que el camino sea aun más largo, porque parece ser que la preparación es en comodidad y no en maestria como la formación lo indica.

Han pasado dos años ya, años que ya dejan a un lado la justificaación de novedad, ya pasó el tiempo de acoplamiento a una nueva via de enseñanza, mantener la idea de novedad sobre la educación via internet no hace más que poner en evidencia la falta de compromiso de querer ser un estudiante comprometido. Ya entendemos las formas de comunicación, de estar presentes en las reuniones virtuales, de responder de enterado al momento que se nos informa las reglas a seguir, tanto como maestros como para estudiantes, puesto que, la integridad empieza desde el tutor para generar un sano testimonio con el comprimiso del aprendiz. Seguir diciendo que la eduación virtual es novedad, es maquillarlo como la tapadera de lo que no queremos dejar ver, que es sin lugar a dudas falta de compromiso de aprendizaje. La realidad ha cambiado y con ella, todos, porque así demanda los tiempos actuales, prepararse para el mundo globalizado en el que nos encontramos. No queda objeción que la mayoria de personas es asidua al internet, revisando paginas sociales, disfrutando de su tiempo libre o haciendo del tiempo su libertad, habrá que ocupar también esa tenacidad para establecernos en la resposabilidad academica y perfilarnos como estudiantes en busca de la excelencia, no en la novedad de las clases en linea, sino en este futuro que desde hace dos años es nuestra realidad, quedará sumarse a este barco o seguir en la comodidad de la nostalgia de tiempos pasados, aunque ese pasado ya no es un buen sofá para permanecer. El puente para hacerlo realidad y perfeccionarlo puede empezar desde el celular que nos acompaña día con día, cambiando la palabra diversión por compromiso, la palabra desconocimiento con asesoramiento, la palabra impuntualidad con organización. El tiempo develará la formación obtenida, mientras tanto seguimos aprendiendo que es la mejor forma de avanzar. ¿Dos años de educación en linea? Ya no es novedad.