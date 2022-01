La Educación Ambiental, La integración entre el ser humano y la naturaleza

Gloria Silvia Orellana

César Artiga, integrante del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú, señaló que desde que tomó la decisión de involucrarse en temas de medio ambiente, cambio climático y agua, ha trabajado el tema de la “Educación Ambiental”, y retomado conceptos a partir de lo planteado en el Tratado sobre Educación Socio Ambiental para Sociedades Sustentables y la Responsabilidad Global.

“Este es un tratado que surgió en Brasil en el marco de la Cumbre de Río, y que precisamente hoy cumple 30 años, en donde a parte de la conferencia de las Naciones Unidas (ONU), la sociedad civil -creó su propia cumbre- un acto paralelo donde surgieron sus propios tratados”, dijo.

“Esas propuestas que fueron adoptados por la sociedad civil y movimientos sociales son las que se han venido trabajando desde esa época y desde allí se trabaja todo lo que es Educación Ambiental y los fundamentos que están en ese tratado”, señaló.

Los documentos de la Cumbre de Río fueron específicos en cuanto a la Educación Ambiental, como un proceso constante de aprendizaje y conocimiento en función retroactiva que permitirá a las comunidades aprender a partir de nuevos conocimientos, pero también compartir sus experiencias de vida frente al medio ambiente.

“Lo que tenemos claro sobre la Educación Ambiental, son varios elementos, el primero es identificar su proceso de aprendizaje permanente, que integra el respeto, la conciencia, la integridad del valor en todas sus formas de vida del planeta y afirma valores y principios que trabajan desde la responsabilidad global”, agregó.

“¿Qué significa la Responsabilidad Global en términos de Educación Ambiental?, bueno para mí desde donde retomó y trabajo el tema, entiendo que es cualquier acción que desarrolles en cualquier parte del mundo por pequeña que sea, esta tiene una repercusión global porque la naturaleza es un ente vivo e integrado”, explicó Artiga.

Asimismo, señaló que cualquier impacto sea individual o colectivo que se produzca en la naturaleza, según el ecosistema de cualquier parte del mundo tendrá una repercusión en la calidad de vida de la humanidad y de todas las formas de vida del planeta eso solo en el primer punto de la Educación Ambiental.

“El segundo componente que reconoce la Educación Ambiental, es la conceptualización y para nosotros es que -somos educandos y educadores- existe la reprocidad, mutualidad y significa que no vamos a un proceso educativo formativo solo a vaciar de conocimientos a las personas sino que, reconocemos que la otra personas es también un educador o educadora”, dijo.

“Que igual a nosotros las personas educadoras y educandos están en un proceso permanente de aprendizaje como nosotros, es un ir y venir, hay una corresponsabilidad del saber, de las prácticas, de los conocimientos y saberes tanto tradicionales, ancestrales, como los científicos y esto incluye a todas las personas que participan de un proceso de Educación Ambiental”, sostuvo.

Mientras, para el presidente del CESTA, Ricardo Navarro, el concepto de la Educación Ambiental es parte del entendimiento del ser humano en la relación que tiene directamente con el medio ambiente y su nivel de conciencia, de aceptar que cualquier interacción con los ecosistemas sean estas positivas o negativas tendrá un impacto directo a corto o mediano plazo en la humanidad.

“Hay un ejemplo claro y sencillo, si yo tiro una cáscara de naranja en una zona rural en medio de un bosque, pues el ambiente lo procesa, pero si tiro un plástico en la zona urbana, pues se tapan las alcantarillas y entonces las inundaciones y esas situaciones nos impactan a todos”, señaló.

Uno de los conceptos acuñados en la Educación Ambiental es que esta puede ser individual o colectiva e integral que tenga como principio enriquecer la relación entre el ser humano y la naturaleza y con valores morales suficientes para generar una transformación social.

Navarro señaló que la idea de la “Educación Ambiental” es mantener la relación armónica del hombre con su entorno y el planeta. Una deuda de la humanidad porque a la fecha, la única relación que existe -por ahora- es “agresiva”, pero también la naturaleza está pasando la factura a la humanidad como el Coronavirus (COVID-19).

“¿Qué hacer?, el primer papel que debería desarrollarse es educar a las autoridades actuales, porque les falta este conocimiento de educación ambiental y, por supuesto, educar a toda la población. El problema es que no sabemos si están en la capacidad de hacerlo”, dijo.

“Hemos visto cosas como Cambio Climático y no se está haciendo nada, está también la erosión de la biodiversidad y no han hecho nada y cómo harán para detener toda la contaminación de plástico, no hemos visto nada … entonces ¿Cómo pueden educar si no tienen esa educación ambiental?”, cuestionó.

Navarro consideró que se deben dar pasos concretos hacia la “educación ambiental”, para que en forma articulada los ministerios de Educación, Ambiente , Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, Economía y Salud puedan crear un proceso de conocimiento y promoción a nivel nacional sobre medidas urgentes para salvaguardar el medio ambiente salvadoreño.

“Yo recomendaría que el Gobierno trate de generar un consenso con la población salvadoreña para que luchemos y defendernos contra dos problemas gravísimos que tenemos o tendremos pronto, el primero es el Cambio Climático y el segundo, la Integridad de la Biósfera (capa constituida por agua, tierra y una masa delgado de aire, en donde se desarrollan los seres vivos) ”, explicó.

“Lo que estamos padeciendo con el COVID-19, es un ejemplo de un problema de la integridad de la biósfera, habla de la destrucción de los ecosistemas y todos deberíamos unirnos para luchar contra eso. Porque cuando vengan fuertes sequías deberíamos estar preparados y el gobierno debería estar ya, preparando grandes reservas estratégicas de granos básicos en cada municipio eso debería ser obligatorio”, indicó.

Entretanto, Navarro, también sugirió aumentar promocionar el uso de la bicicleta frente al consumo de combustibles fósiles que contaminan el planeta y apostarle a la producción de alimentos en forma agroecológica.

“El presidente Nayib Bukele, en lugar de estar tratando de pelearse con todo el mundo, mejor debería tratar de convencer a la gente para convencerlos de seguir una sola dirección que esté enfocada en generar sobrevivencia en nuestras comunidades”, puntualizó.