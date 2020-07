“La Ducha” de Elena Rose

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de conversar por teléfono con la talentosa cantautora Elena Rose , minutos en los que nos comentó sobre sus próximos proyectos, su más reciente lanzamiento y otros aspectos de su vida.

“La Ducha” se estrenó recientemente, no de la típica manera, pues muchos de los países aun cuentan con algunas restricciones que limitan de alguna manera a los artistas en sus proyectos.

Esta sensual canción fue escrita durante el confinamiento por Elena y sus hermanos productores venezolanos, los Honeyboos, quienes también trabajaron con ella en Sandunga.

“Esta canción es muy especial para mi porque fue hecha en un momento en el que debíamos detener nuestras vidas, me identifico mucho y es muy educativa con un trasfondo educativo, pues debemos tener presente el amor propio”.

El video fue grabado cuando ya se tenían menos restricciones, pero de igual forma se explotó toda la creatividad que se tenia, es un proyecto muy orgánico y espera que le guste mucho a sus seguidores pues lo hizo con todo su corazón.

El video fue dirigido por Jayme Gershen, la reconocida directora ganadora al Emmy, y que cuenta con unos créditos increíbles.

Sus dos sencillos anteriores fueron Sandunga y Fenomenal superaron el millón de visitas en Youtube a tan solo dos semanas de su lanzamiento, y ambos superan las 100K reproducciones en Spotify, algo que se ve muy poco con artistas que comienzan en esta carrera.

Elena últimamente ha estado muy activa no solo con su música, y es que hace unas semans Elena fue portada de la lista de Spotify “Fem”, los mismos días que se estrenaron dos temas de su autoría, el remix del éxito de su autoría Tattoo con Raw Alejandro y Camilo, y My Man de Becky G.

Puedes contactar a Elena Rose a través de sus redes sociales buscándola por su nombre y así interactuar mejor con esta talentosa chica que está poniendo en alto el gremio femenino en la industria musical.