“La democracia en riesgo” analiza elementos de las transformaciones al sistema electoral

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Durante la presentación de su libro “La democracia en riesgo: transformaciones al sistema electoral salvadoreño”, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dr. Julio Olivo, enfatizó que la publicación consta de 418 páginas, contempla desde la historia del Tribunal, el análisis de algunos elementos teóricos como los principios y conceptos electorales, hasta llegar a las líneas jurisprudenciales de la institución.

“El libro data desde hace más de un año, casi dos inviernos, siete elecciones e igual número de escrutinios, no menos de cuatro huracanes, sequías, vientos de 60 kilómetros por hora, ha soportado el paso de los azacuanes, cercos militares para Los Planes y privarme de comer pupusas revueltas y de ayote; cuarentena en pandemia mental y la real, amenazas, malas miradas y otras discusiones altas y bajas reflexivas en el seno del nuevo Organismo Colegiado”, detalló Olivo.

Asimismo, externó que el libro surgió de las tertulias en el Organismo Colegiado y las experiencias vividas en una de las noches más largas en la historia electoral del país, que fue durante los comicios del 1 de marzo de 2015, el hecho trascendental, anti histórico, donde una autoridad externa no firmante de los Acuerdos de Paz somete a la máxima autoridad en materia electoral a un bombardeo indiscriminado de sentencias luego de la convocatoria a elecciones.

Para el autor del libro, el sistema electoral se complejizó cuando la Sala de lo Constitucional 2009-2018 alteró o modificó los elementos de dicho sistema, como parte de una agenda política para abrir las puertas a los escenarios en la actualidad, como es una crisis de institucionalidad, contradicciones en el seno mismo de los partidos políticos, donde los caudillos se aprovechan de ese momento.

Además, pretende que los magistrados de la nueva Sala de lo Constitucional lean, critiquen y juzguen si es pertinente seguir el modelo de justicia constitucional electoral, que privilegia los malabares interpretativos, modificantes y perturbadores de la Constitución. O si se debe hacer un viraje de timón donde sin abandonar la defensa de los derechos fundamentales en materia electoral se abandonen las agendas de judicialización de la política y se reivindique una justicia constitucional que no invada las funciones de la máxima autoridad electoral.

El objetivo también es para trasladar un material didáctico que sirva en un futuro en la escuela de capacitación y formación electoral, la cual se pretende sea de carácter permanente y no solo cuando se aproximan las votaciones, además, puede ser un libro de texto dentro de la Universidad de El Salvador (UES), que fue la encargada de la publicación.

La magistrada presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez destacó que el trabajo intelectual de Olivo tiene la particularidad más allá del marco histórico del Tribunal, de los aspectos doctrinales y conceptuales propios de la materia electoral, de contener un enfoque analítico de las sentencias y resoluciones de seguimiento de la Sala de lo Constitucional asociadas al sistema electoral.

“El autor del libro experimentó en el ejercicio de la presidencia del Tribunal la transformación más significativa introducida al sistema electoral salvadoreño, dentro de la que destaca el voto por rostro, voto por listas abiertas y las candidaturas no partidarias. No dudamos que será muy bien apreciado por los alumnos y estudiosos de los sistemas electorales en América Latina y en particular de El Salvador”, manifestó la funcionaria.