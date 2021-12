Entrevista con Otoniel Guevara, director y editor de Chifurnia Libros

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Recientemente la Editorial alternativa Chifurnia Libros presentó en la Feria del Libro de la Alianza Francesa la colección “Amaranthus”, de 7 autores salvadoreños: Alfonso Kijadurías, Juana M Ramos, Carlos Parada Ayala, Luis Melgar Brizuela, Manolo Flores, Kike Zepeda y Otoniel Guevara. Nos acercamos al poeta Otoniel Guevara, quién fuera coordinador del suplemento 3000 durante varios años, para conversar sobre este renacer de su editorial

¿Por qué te publicás vos?

Porque nadie más lo hace. La Chifurnia abre sus puertas y por ahí me cuelo.

¿Nadie te publica, de verdad? ¿La DPI no te ha publicado?

En El Salvador, no. Hace tiempos me hizo un bello libro la Cabuda Cartonera y hasta ahí. La DPI creo que ya no existe, y si existe no tengo idea de que haya publicado nada este año. No sería sorprendente si un día de estos encuentran a la cultura nacional en una fosa común.

¿Por qué insistir con la poesía si en el país no se lee ni se compra poesía?

Precisamente por eso, porque la poesía tiene la misión de acabar con el confortmismo que tanto daño hace a las personas. Se vive colgados de la premisa de que si no se trabaja no se come, pero la gente trabaja y trabaja y los que comen bien son los que explotan ese sudor. Nos han hecho creer que sos un buen ciudadano si sos “productivo”, realmente sos un buen ciudadano si tus hijos viven en paz, si saben ser solidarios y toman la vida con alegría y asumen las contrariedades como parte del aprendizaje para la vida. Para rendir como animales en un trabajo no se necesitan libros, para entender los asuntos de la existencia suelen ser oportunos.

Un albañil hace buenas casas sin ir a la universidad, no necesita libros para resolver los problemas de su trabajo ¿por qué leer poesía lo haría más solvente?

Se le da un valor muy religioso a la experiencia, pero ese albañil seguramente no sabe por qué debe castigar a un hijo insolente.

¿Y por qué debe hacerlo?

Porque un poeta escribió un día: “Sólo yo tengo el derecho de corregir, pues sólo puede castigar quien ama.”

¿Cuántos libros ha publicado La Chifurnia?

Me gustaría concentrarme en la labor de estos últimos meses. Desde septiembre hemos publicado 21 nuevos títulos de la Colección” Eternoretornógrafo” de poetas del mundo, 17 de la Colección “La espera infinita” de poetas hondureños y 7 de la Colección “Amaranthus”, exclusiva para poetas salvadoreños.

¿Poetas del mundo?

Sí, entre esos 21 viene 3 europeos, el resto es del continente (americano).

¿Nombres?

Hugo Mujica, Aleš Šteger, Kenia Cano, Francisco Morales Santos, Zingonia Zingone, Víctor Rojas son muy conocidos, pero todos los poetas que publicamos son buenos. Para el 2022 se vienen nuevos autores, como Jorge Boccanera y… mejor te cuento con los libros en la mano.

A eso iba, a preguntar por las proyecciones de La Chifurnia.

Estamos muy interesados en darle continuidad a abordar nuevos géneros más allá de la poesía, también en abrir ventas en línea y en centroamericanizar la editorial. Eso lo habíamos comenzado en 2019 pero la pandemia nos dejó en la quiebra. El 2022 esperamos regresar. Ya hay varios libros cocinándose: memorias, novelas, antologías, fábulas, ensayos y mucha variedad de abordajes literarios. La literatura para niños es otra zona muy interesante en la que deseamos navegar. Todo es proyectos y sueños de papel.

¿Cuántos años lleva la Chifurnia en esto?

La editorial, diez años. Los cumplimos este diciembre. Trabajamos en la segunda parte de “Amaranthus”, otros siete autores. Miroslava Rosales, Tania Molina, Francisca Alfaro, Alexandra Lytton Regalado, María Cristina Orantes, Antonio Cienfuegos y uno más por definir. Además, en enero estaremos presentando la colección de poetas guatemaltecos contemporáneos “El fuego perdido”, que son otros 14 autores, entre consagrados y jóvenes. También hemos abierto una convocatoria para escritores de narrativa breve, en abril del 2022 esperamos estar ofreciendo estos libros en la colección “Ysiacabuche”, una sonrisa de complicidad con Salarrué.

¿Cómo debe hacer un autor para ser publicado en La Chifurnia?

Usualmente no aceptamos envíos. Hasta hoy, todas las publicaciones han sido por solicitud de la editorial. Sin embargo, y ante la demanda experimentada, vamos a abrir un espacio para ediciones de autor en las que, aparte de la impresión, estaremos ofreciendo asesoría editorial.

¿A qué te referís con “ediciones de autor”?

Cuando el autor paga el libro. Diseño, edición, impresión, envío, cuido editorial, todos los aspectos que encierra la publicación.

¿Cómo pueden contactase con la editorial?

En facebook tenemos una página, Proyecto Editorial La Chifurnia, el WhatsApp 503 6154206 y 504 3168 3803, correo electrónico [email protected]