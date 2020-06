LA BERMÚDEZ REGRESA A LA MÚSICA CON “NO ME HAS VISTO O NO TE VI”

Patricia Bermúdez, actriz y cantautora colombiana, también conocida como La Bermúdez, regresa a la escena musical con “No me has visto o no te vi”, su nuevo sencillo que se acaba de estrenar.

Después de “Mirada Al Vacío”, banda sonora de la película colombiana Destinos (2016) de Alex Giraldo, La Bermúdez trae nueva música bajo la producción de Chaco World Music, amigo y productor musical nominado al Grammy Anglo y Latino, reconocido por sus producciones de bullerengue para Petrona Martínez, Anónimas & Resilientes, y Magín Díaz, en varios de estos proyectos La Bermúdez colaboró como artista invitada, siendo parte de un ramillete de artistas destacados como Carlos Vives, Monsieur Periné, Totó la Momposina, y Celso Piña, entre otros. Respecto a su nueva música, la artista se afirma ajena a intentar tendencias del mainstream. En tiempos en que la industria depende de manipulaciones electrónicas, “No me has visto o no te vi” es música indie acústica con instrumentación evocadora del big-band de los años 40. Ávidamente orquestada, la canción se remonta juguetonamente a sonidos de antaño y paisajes sonoros disímiles: un café jazz, el atardecer bucólico de la Sierra Nevada, los centros urbanos, y las playas caribeñas.

El sencillo tuvo un proceso creativo orgánico. Inició hace un tiempo en la Sierra Nevada, donde La Bermúdez compartió la idea inicial al productor. Luego, ambos desarrollaron y grabaron la canción entre México y Nueva York. Finalmente, la mezcla de Kiko Castro (Petite Fellas, Carlos Vives) culminó en las manos de Alan Silverman (Rolling Stones, Norah Jones), ingeniero de masterización que conserva el mismo estudio que tuvo Jimmi Hendrix en Nueva York.

“No me has visto o no te vi” apela a la poética introspectiva de caminar y vivenciar el mundo. “Habla de la búsqueda del amor, no necesariamente el amor romántico si no también el amor propio, y cómo a veces buscamos afuera y no vemos lo que tenemos frente a nuestras propias narices.” Afirma La Bermúdez.

El vídeo fue filmado por las calles de las colonias Roma y Condesa en Ciudad de México, basado en la estética de los años 40, podemos ver a una mujer que no tiene mucha libertad en su hogar y decide salir y buscar su evolución, su propia voz y su camino en la vida, este clip se acaba de estrenar en el canal oficial de La Bermúdez en Youtube.

La Bermúdez actualmente reside en México y recientemente, ha actuado en series de televisión como Guerra de Ídolos en Telemundo, Nicky Jam El Ganador y Preso Número 1, estas dos últimas de Netflix.

