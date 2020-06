La Bermeja con 132 inhumaciones entre casos sospechosos y de COVID-19

Yaneth Estrada

Según datos del MINSAL, El Salvador registró 53 fallidos por COVID-19, aún esto no es compartido por varias alcaldías que señalan la cifra es mayor. Este sábado el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, aseguró que solamente este día se realizaron 132 inhumaciones entre casos confirmados de COVID-19 y casos sospechosos en el Cementerio La Bermeja.

Esto detalló, el edil capitalino, se debe a que a muchas pacientes se le confirma el caso de COVID-19 por testeo, pero a muchas otros no se les hace la prueba y se consideran casos sospechosos.

En este sentido, anteriormente también el Colegio Médico expresó ante la Asamblea Legislativa que no confiaban en los datos del MINSAL, porque hay muchas cosas que no concuerdan, «sin cifras reales no hay ciencia», señalaron.

Según datos oficiales, El Salvador cuenta con 2, 934 casos confirmados de COVID-19 y 1, 281 recuperados. Además el municipio con mayor número de casos confirmados es San Salvador con 540 casos.