“La base de un hogar, viene siendo su escritura pública”: Michelle Sol

Samuel Amaya

@DiarioCoLatino

La comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la Asamblea Legislativa sesionó ayer, para recibir a la titular del Ministerio de Vivienda, Michelle Sol, para que explicara la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, una iniciativa que pretende resolver la situación de las familias salvadoreñas que se encuentran en desprotegidas por no tener sus escrituras de sus viviendas, según mencionaron las autoridades.

La funcionaria insistió que durante años ha habido injusticias por parte de los lotificadores, ya que las familias salvadoreñas habrían pagado los lotes y no se les entregó las escrituras, razón por la cual, es el sentido de la ley, que fue expuesta en la comisión. Según detalló la ministra durante su intervención, son más de 350 mil familias las que no cuentan con las escrituras públicas de los terrenos en donde habitan, en los cálculos de la funcionaria equivale a 1.5 millones de personas que “están en un limbo jurídico“. “Nosotros queremos garantizar que eso no les suceda a las personas, porque aquí han sido engañados las persona más humildes del país, persona que con mucho esfuerzo, mes a mes pagaban una cuota de sus lotes con la esperanza de tener esa escritura y han pasado hasta 15, 20 años y no ven esa escritura. “La base de una casa, de un hogar, viene siendo su escritura pública”, comentó la funcionaria.

Además, la cartera de Estado se proyecta entregar 3,042 escrituras de propiedad a centros escolares, para que puedan ser intervenidos por el Gobierno Central para un mejoramiento en infraestructura Educativa. Sol detalló que “el 60 % de los centros escolares no tienen escrituras públicas y por ende, el Ministerio de Educación no puede intervenir en ellos”.

“Hemos visto que la población se ha visto afectada, mayormente la población de escasos recursos, estamos hablando de aquellos que han comprado sus lotes, sus parcelas y no han podido tener la certeza jurídica de una escritura por múltiples razones”, comentó Numan Salgado.

El diputado de GANA afirmó que a nivel de lotificadores “han existido mafias“, que han estafado a la población. Sin embargo, “no nos interesa meter preso a nadie, nos interesa dar escrituras, a darle certeza jurídica a la población y con ello, que tenga su espacio”.

La diputada del FMLN, Marleni Funes dijo que su papel como oposición en la comisión es garantizar que dicha ley sí le vaya a servir a la población salvadoreña, por tal motivo instó a todos los que pueden acceder a esta ley a que la lean y se informen, ya que criticó que en la comisión ni siquiera se leyó la ley, “en realidad no ha sido discutida y ya es llevada al pleno, esa es la forma de trabajar de la Asamblea Legislativa”, denunció. Según comentó Numan Salgado, esta ley tiene 52 artículos, y es un proyecto de ley que estaba desde 2019, y aseguró que nunca hubo “una voluntad política” de aprobar esta ley transitoria a la población. Se prevé que se apruebe en la próxima sesión plenaria ordinaria.