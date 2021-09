LA BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA abarrota el Madison Square Garden

@SAmigosCoLatino

Un fin de semana muy importante para la BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA, que por segunda ocasión volvió a llenar en su totalidad el emblemático MADISON SQUARE GARDEN de la ciudad de Nueva York, en donde más de 10 mil personas se dieron cita para disfrutar y aplaudir a una de las bandas sobresalientes de la década.

La noche del pasado 3 de septiembre este recinto vibró nuevamente con el sonido de la tuba, el clarinete y la tambora y en el cual se escucharon éxitos como: “CERRANDO CICLOS”, “POSITIVO”, “LA CASITA”, “TU POSTURA”, “MEJOR ME ALEJO”, entre otros muchos.

Esta presentación fue diferente por muchos motivos, en primer lugar porque la BANDA MS se hizo acreedora a un importante reconocimiento multi-platino por las ventas acumuladas del éxito “QUÉ MALDICIÓN”, mismo que fue certificado por la RIAA y distribuido por The Orchard. Recordemos que, con esta canción, se rompieron muchos de los parámetros previamente establecidos, creando un estilo único en el cual se fusionaron tres estilos y tres culturas.

Adicionalmente, este concierto también contó con la participación de Natalia Jiménez, quien le dio una variedad al espectáculo. Además de su presentación, la intérprete cantó junto con BANDA MS los temas “POR SIEMPRE MI AMOR”, “QUE BUENO ES TENERTE” y “EL COLOR DE TUS OJOS”.

La BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA, concluyó este espectáculo de manera sorpresiva, pues pocos minutos antes de finalizar, sobre el escenario, apareció un mariachi que junto con los vocalistas interpretaron algunos temas tradicionales de música mexicana.

La agrupación está catalogada como un importante exponente del género regional mexicano. Su estilo y su show, son motivo de constantes comentarios en diversos medios. Miles de miradas están atentas a la carrera de la BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA, agrupación que se ha vuelto ejemplo a seguir para muchos pues son sinónimo de creatividad, frescura, versatilidad, pero sobre todo, son un ejemplo de unión y compañerismo.

Acerca de Banda MS

Surge en el año 2003 en Mazatlán, Sinaloa tomando las iniciales de su tierra natal para darle el nombre al grupo. BANDA MS es sinónimo de estabilidad y proyección internacional. Siempre con los objetivos firmes, la agrupación se ha ganado el apelativo de “la banda más taquillera”, un slogan que refleja el trabajo que se ha llevado a cabo a lo largo de más de 16 años de trayectoria musical.

BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA, está catalogada por la prensa especializada como la agrupación más influyente en su género.

La banda esta catalogada por la plataforma Spotify como el artista mexicano más escuchado, una prueba de ello son los 872 millones de reproducciones que logró a lo largo del año 2020.

El más reciente álbum de la MS se titula “EL TRABAJO ES LA SUERTE” y contiene el éxito “CERRANDO CICLOS”.

Ha logrado posicionar de manera consecutiva 20 temas en el primer lugar de popularidad radial: “EL MECHÓN”, “MI RAZÓN DE SER”, “HERMOSA EXPERIENCIA”, “NO ME PIDAS PERDÓN”, “HÁBLAME DE TI”, “A LO MEJOR”, “PIENSÁLO”, “SÓLO CON VERTE”, “ME VAS A EXTRAÑAR”, “TENGO QUE COLGAR”, “ES TUYO MO AMOR”, “LAS COSAS NO SE HACEN ASÍ” y “EL COLOR DE TUS OJOS”, “TU POSTURA”, “MEJOR ME ALEJO” y “POR SIEMPRE MI AMOR” , “POR MI NO TE DETENGAS”, “NO ELEGÍ CONOCERTE”, “CERRANDO CICLOS” y “LA CASITA”.

Acerca de Lizos Music

Fundada en el año 2014, LIZOS MUSIC, es una compañía que en poco tiempo ha logrado dar de que hablar en el mundo discográfico actual. La oficina central está ubicada en Mazatlán, Sinaloa, México y cuenta con una oficina alterna en la ciudad de San Diego, Ca.

El elenco de la empresa, lo encabeza la BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA, una agrupación que está haciendo historia y que se ha mantenido como una de las mejores en su género.

LIZOS MUSIC, es un sello discográfico, dedicado esencialmente a la promoción y difusión de artistas del género regional mexicano. Aunado a ello, también se especializa en el manejo y la representación artística.

El catálogo está conformado con artistas de características específicas, cada uno de ellos con un toque distintivo. Es un elenco pequeño, pero todos los talentos que forman parte de ésta compañía, han sido seleccionados bajo un objetivo común: autenticidad, profesionalismo y creatividad musical. Esta es la filosofía y la visión de LIZOS MUSIC.