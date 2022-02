La ausencia de Margarita Escobar, hace que políticos peleen su curul

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La curul de Margarita Escobar aún es motivo de discusión dentro del congreso salvadoreño, ya que la funcionaria electa en las pasadas elecciones legislativas no se presenta a su trabajo desde hace siete meses por presuntas enfermedades. Ante esto, la curul es disputada por el diputado suplente de Escobar, Guillermo Portillo, y la fracción tricolor.

Guillermo Portillo, quien renunció semanas atrás a ese instituto político, ha solicitado a la Junta Directa que se le haga el llamamiento para ocupar la curul como propietario. El legislador dijo que se mantendrá como independiente.

El diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y miembro de Junta Directiva de la Asamblea, Numan Salgado, afirmó que no han recibido alguna carta de Margarita Escobar renunciando a su curul, ya que días atrás circuló una carta donde aparentemente Escobar solicitaba a Junta Directiva permiso de ausentarse hasta el fin de la legislatura, es decir, hasta 2024, incluso diputados de Nuevas Ideas replicaron esa información.

«En Junta Directiva no ha ingresado una petición por escrito por parte de la diputada Margarita Escobar (…). La petición que se ha hecho en redes, no estamos hablando de un permiso de un mes, estamos hablando de un permiso que ella solicita para toda la legislatura; es decir, técnicamente está renunciado a su cargo como diputada, aunque la Constitución y la ley expresan que no se puede renunciar a un cargo de elección popular como ser diputada», comentó Salgado.

Además, dijo que Escobar estaría «prácticamente infringiendo la ley y nosotros no vamos a ser cómplices de una ilegalidad. Como Junta Directiva siempre nos manejamos dentro de la legalidad y no tenemos la facultad mientras no exista una causa justificada o un impedimento de justa causa por parte la diputada Margarita Escobar, nosotros no vamos a votar por extenderle un permiso de ausencia a sus labores».

Salgado puntualizó que el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL) le da la facultad al jefe de fracción para hacer los llamamientos de diputados suplentes, siempre y cuando la ausencia del diputado propietario esté justificada, «pero como en este caso no hay justificación, no podrá hacer ARENA una sustitución más en el pleno», resaltó.

El jefe de fracción de Alianza Republicana Nacionalista, René Portillo Cuadra, también sostuvo que de acuerdo al RIAL será el jefe de fracción quien llame a los diputados sustitutos con llamamiento en el pleno. Cuadra resaltó que proponer a diputados suplentes para sustituir a diputados propietarios es diferente a aprobar en el pleno dicha propuesta. Ya que los oficialistas aseguraron que no votarán para que otro diputado sustituya a Escobar.

Ante esto, el jefe de bancada comentó que no están preocupados por la curul de una diputada, «nosotros estamos preocupados por el tema de los desaparecidos, estamos preocupados por la información que se reveló hace unos minutos, donde decenas de empleado del sector penitenciario han denunciado que han sido despedidos y que ellos han presenciado la ocultación y destrucción de información en los centros penales».

Tanto ARENA como otros legisladores desconocen el paradero de la parlamentaria.