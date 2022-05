La Asociación de TKD festeja llegada de Rogelio Velásquez

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

La Asociación de Cinturones Negros de Tae Kwon Do de El Salvador honró la visita de Rogelio Velásquez, una de las principales figuras en contribuir a la historia de las artes marciales, quien es cinturón negro VII Dan ITF, y erradicado en febrero desde 2017 en Alaska, Estados Unidos.

El ganador al premio Deportista del Año (1992), Rogelio Velásquez, visitó la Federación Salvadoreña de Karate para ser homenajeado por la Asociación de Tae Kwon Do con una ceremonia marcial por parte de los representantes de la asociación, estudiantes de la disciplina, exalumnos y padres de familia.

Taekwondo es un término que procede de la cultura coreana y hace referencia al arte marcial, constituido sobre cuatro preceptos: cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable, con el objetivo de contribuir al crecimiento personal de los estudiantes.

El presidente de las Escuelas Comunitarias de TKD de El Salvador, Joaquín Rivas expresó su emoción al recibir a uno de los pioneros de la disciplina de las patadas y los puños, por los aportes significativos que desarrolló y que hasta la fecha sigue apostando al crecimiento espiritual y personal de los jóvenes.

Rivas aseguró que el objetivo de la disciplina es ayudar a formar a los estudiantes en el deporte, algo que va de la mano con el desarrollo psicológico, fisiológico y social.

“Por amor al arte”, Rogelio Velásquez ha contribuido en competiciones internacionales como árbitro en la República de Corea (1992); posterior a ello viajó a Malasia en 1994, en 1999 visitó la República de Argentina, luego Italia, Malasia y Bulgaria. A nivel centroamericano viajó a Guatemala, Honduras y El Salvador.

El maestro Rogelio Velásquez recordó su trayectoria junto a los alumnos y padres de familia, como el único salvadoreño que ha ido a seis campeonatos mundiales y tres panamericanos y se refirió a la disciplina cómo una “una defensa personal que tienen y promuven a la juventud desde su arte”.

“Me siento feliz y satisfecho de estar en mi país, con todos los taekwondistas”, señaló el maestro e instó a las personas a ser parte de una de las disciplinas que más contribuye al crecimiento personal.

Miguel Alvarenga, antiguo estudiante de Velásquez, relató que durante la época de 1975 a 1982 fue estudiante del maestro Alvarenga, algo que contribuyó de forma trascendental en formación personal.

“Fue una grata experiencia, me dio mucha confianza en mí mismo. Los principios inconscientemente los pongo en práctica, aunque ya no practico el deporte. Me dio paciencia, el tener la inteligencia de enfrentar un problema”, comentó Alvarenga.

El maestro Rogelio Alvarenga instó a las personas, sin importar edad o sexo a formarse dentro de la disciplina que fomenta el coraje y habilidad en las personas, ya que según Alvarenga, el arte marcial también aporta a la defensa personal.