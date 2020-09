KYGO X DONNA SUMMER presenta “HOT STUFF”

Iris Gálvez / SONY MUSIC

La superestrella, productor y DJ mundial, Kyrre Gørvell-Dahll, también conocido como Kygo, lanza un nuevo remix de la canción número 1, platino y ganadora del Grammy de Donna Summer, “Hot Stuff”. La canción original fue producida por Pete Bellotte y Giorgio Moroder y fue clasificada como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone y fue el sencillo principal del álbum “Bad Girls” de Donna Summer. Summer ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Femenina de Rock en el año inaugural en que se otorgó el premio por “Hot Stuff”.

“Hot Stuff” viene junto con un nuevo video producido por Lighthouse Films, dirigido por Bo Webb y filmado por Brad Walker, protagonizado por Chase Stokes y Madelyn Cline, quienes son más conocidos como John B y Sarah Cameron de Outer Banks de Netflix.

Kygo dice: “Donna Summer es una de mis artistas favoritas de todos los tiempos. Su catálogo de música es brillante y su voz es inigualable. Me siento honrado de ponerme a trabajar en una canción icónica como “Hot Stuff”. Esta siempre ha sido una de esas canciones que instantáneamente me pone de buen humor y espero que esta versión pueda continuar brindando alegría y felicidad a las personas que quieren celebrar la legendaria Donna Summer ”.

Ha sido un gran verano europeo para Kygo, quien recientemente lanzó su remix de “What’s Love Got To Do With It” de Tina Turner con excelentes críticas, así como su tercer álbum de larga duración, aclamado por la crítica, Golden Hour, que presenta su sencillo “Lose Somebody” con OneRepublic, así como “Higher Love” con Whitney Houston, la última de las cuales tiene más de 651 millones de streams de audio y video combinadas y clasificadas en el Top 40 de radio. Kygo inició el día de lanzamiento de su álbum con las presentaciones de “Lose Somebody” con OneRepublic y “The Truth” con Valerie Broussard en la serie de conciertos de verano de Good Morning America y se presentará en The Tonight Show de NBC con Jimmy Fallon con OneRepublic el 22 de julio.