Karina Mendizábal está comprometida a trabajar por los salvadoreños

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Karina Mendizábal, candidata a diputada por la Asamblea Legislativa del departamento de La Libertad, por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), es una mujer con ganas de trabajar para los salvadoreños, soñadora y muy profesional durante su vida como artista, con cuarenta y cuatro años de edad.

La candidata se graduó en comunicaciones, es locutora de radio Ranchera desde hace doce años, tiene una trayectoria artística de veinte años, es empresaria, pues posee un restaurante.

“Vengo de una familia donde todos son artistas, por ejemplo, mi hermana mayor, mi hermano, que es instructor de baile, entonces ya traíamos en la sangre ser artista”, dijo en entrevista con Diario Co Latino.

También es la primera vez que participa, y se incursionó en la política porque le preocupa el país y el rumbo que pueda llevar, “Necesitamos alzar la voz y por eso decidí meterme en la política”, apunto Mendizábal.

Una de sus propuestas es apoyar el sector ganadero y el sector agrícola. Dice que es unos de los sectores que más conoce, durante toda su vida que ha trabajado como artista conoció y vio la necesidad, que tenían estos sectores.

Reiteró que el sector agrícola y ganadero se está viendo afectado o golpeado. “Necesitamos tener subsidios para ello, crear una Ley de Subsidio, para que ellos se sientan que pueden tener seguro de uno u otra forma cada vez que pasa en este caso de la pandemia puede ser todo lo que los tiempos se avecinan en El Salvador”, aseguró la candidata.

Otra de las propuestas de la candidata es apoyar al sector mujer. “Apoyar a toda mujer y madre soltera, emprendedora, que necesita apoyo, trabajar con los municipios, pero más allá de la zona rural, trabajar siempre ya sea con un alcalde u otro partido que llegue y trabajar de la mano con ellos”, dijo la candidata.

Dijo también que no se debe de olvidar los que tienen más necesidades y que la mayoría de diputados no apoyan.

“Nosotros somos un país que definitivamente de una u otra forma ha salido adelante”, expresó la candidata Mendizábal.

– ¿Qué piensa sobre el actual Gobierno?

Si se me da la oportunidad dentro de la Asamblea Legislativa, trabajaré de la mano con el Gobierno, y ayudaré a los salvadoreños, siempre que sea en beneficio de todo el pueblo, y lo más importante es que haya un cambio en nuestro país, y estamos en esa necesidad de cambiar. Por eso reitero que se me ha dado la necesidad de participar en política.

También, porque pienso que dentro de la Asamblea Legislativa no debe haber diputados de un solo partido, sino que debe de haber un balance.

Durante toda mi vida me he dedicado a trabajar como mujer salvadoreña, y como todo salvadoreño tenemos derecho de participar en política. Tal vez no tenga esa experiencia política, pero si se perfectamente las necesidades y uno puede llegar a alzar la voz dentro de la Asamblea Legislativa.

Trabajé durante veinte años la carrera artística, llevando alegría a mucha gente, a muchas familias. También me di cuenta de las necesidades y entonces yo (Karina Mendizábal), pido tu voto para alzar la voz dentro de la Asamblea Legislativa.

¿Por qué los lugareños del departamento de La Libertad elegirían a Karina Mendizábal como diputa por la Asamblea Legislativa?

La verdad que quiero trabajar y me voy a cambiar de botas de artista para ponerme las botas y para trabajar por el pueblo, y ese es mi compromiso y decirles que quiero llegar, si me dan la oportunidad en el departamento de la libertad. Quiero que se sientan orgullosos de tener una diputada que represente al departamento, pero no solo el departamento, sino todo El Salvador completo.

-¿Por qué eligió al partido Demócrata Cristiano?

Porque siento que las bases del partido son muy importantes no es ni derecha ni izquierda, es centro, y eso me llamó mucho la atención; entonces, me puse a pensar es el momento de hacer algo por el país si se me da la oportunidad y también en las propuestas que yo haga, la gente crea y las haré muy claras.