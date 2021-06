Kany Garcí se une a la propuesta del cantautor JP SAXE en la versión spanglish de su sencillo “LIKE THAT”

@SAmigosCoLatino

La multipremiada cantante y compositora puertorriqueña Kany García se une a la propuesta del emergente cantautor y multi-instrumentista canadiense JP Saxe en la versión spanglish de su sencillo “Like That”. Haz clic AQUÍ para escuchar esta emocionante colaboración.

Kany García aporta su empatía y su inconfundible voz a esta inspiradora y perceptiva balada sobre un amor que el amado ni pensaba merecer. Después de cantar un verso en su respectivo idioma natal, los dos intérpretes cantan en el lenguaje de su colaborador, dando un toque especial a esta canción. La versión original “Like That” se estrenó el 6 de mayo.

A tan solo dos días de su estreno, el video oficial de la versión bilingüe cuenta con más de 40 mil reproducciones.

Cantando letra conmovedora de su autoría, Kany narra la historia de un amor desinteresado. “Nadie nunca me ha amado igual, dime no alguna vez por favor, que yo lo intentaré”.

Enfocándose en sentimientos honestos y auténticos, los dos artistas tienen una propuesta creativa muy compatible y una química que florece en cada estrofa de esta hermosa canción que se colocará en el gusto de los seguidores de ambos artistas.

Tanto Kany García como JP Saxe fueron nominados a la reciente 63a edición anual del GRAMMY®, Kany en la categoría de “Mejor Álbum De Pop” o “Urbano Latino” con su álbum de duetos inéditos Mesa Para Dos, y JP en la categoría de “Canción del Año” con “If The World Was Ending” junto a Julia Michaels.

Kany, quien es conocida por escribir y grabar su propio material, recientemente sorprendió a sus seguidores interpretando “Evidencias”, tema original de Ana Gabriel, como invitada especial de Arthur Hanlon en su álbum Piano y Mujer. El video oficial tiene más de 3.2 millones de reproducciones.

Mientras tanto, JP Saxe editará su primer LP Dangerous Levels of Introspection el 25 de junio y emprenderá su gira mundial The Feelings Are Stupid el 18 de octubre en San Diego.

Acerca de Kany García:

La galardonada cantautora puertorriqueña Kany García es una voz única e inigualable, relatando las historias de las mujeres del Siglo XXI a través de sus interpretaciones expresivas y su letra sumamente perceptiva.

Ganadora de seis Latin GRAMMYs® a lo largo de su carrera, Kany García lanzó su primer disco Cualquier Día en el 2007. Durante estos últimos 14 años, ha escrito e interpretado algunos de los éxitos más importantes del pop latino, como “Hoy Ya Me Voy”, “Alguien”, “Duele Menos” y “Para Siempre”.

Su quinto álbum de estudio Soy Yo (2018) fue nombrado uno de los 50 mejores álbumes latinos de la década por Billboard, y el video musical de su sencillo “Banana Papaya” junto a Residente ganó el Latin GRAMMY® 2019 en la categoría de Mejor Video Musical. En 2019, lanzó su sexto álbum Contra El Viento el cual fue coronado Mejor Álbum Cantautor en los Latin GRAMMYs®.

En el mismo año, Kany dio un histórico concierto en El Coliseo de Puerto Rico que fue grabado para un especial de HBO.

Su más reciente álbum Mesa Para Dos (2020) está conformado por 10 colaboraciones de lujo con artistas de la talla de Carlos Vives, Camilo, Mon Laferte y Carlos Rivera. Con esta producción discográfica, Kany obtuvo Mejor Álbum Cantautor por segundo año consecutivo en el Latin GRAMMY®.

Reforzando su compromiso con la comunidad latina, Kany apareció en la versión más reciente del tema de Diego Torres “Color Esperanza”, donde participan múltiples estrellas; las ganancias se encauzan para la Organización Panamericana de la Salud por sus esfuerzos contra la pandemia.

Como compositora, Kany ha escrito canciones para artistas de la talla de Jennifer López, Chayanne y Ha*Ash.

Entre sus otros reconocimientos, en el 2017, ella ganó el Premio GLAAD en la categoría de Artista Musical Sobresaliente en Español. Durante su trayectoria profesional, Kany también ha obtenido reconocimientos de los Premios ASCAP, Premios Billboard, Premio La Musa Elena Casals, Premios Juventud y Premios Soberano (República Dominicana). Kany García realiza discos que perduran a través del tiempo, tesoros que podemos descubrir y volver a descubrir.