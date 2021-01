Kamala Harris renuncia oficialmente al Senado de EE.UU.

Washington/Prensa Latina

La vicepresidenta electa de Estados Unidos, Kamala Harris, presentó este lunes oficialmente su renuncia al Senado de la nación norteña, paso necesario antes de su próxima toma de posesión en el nuevo cargo. Dos días antes de la ceremonia de inauguración del nuevo Gobierno, prevista para el miércoles, ella anunció que deja su puesto de senadora del estado de California, pero no se trata de un adiós, sino de un hola, expuso en un artículo publicado por el diario San Francisco Chronicle.

Harris prestará juramento el 20 de enero ante la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor, como la próxima vicepresidenta del país, y en condición de ese cargo, también ocupará el puesto de presidenta del Senado.

Si bien dimití del Senado, me estoy preparando para prestar un juramento con el cual lo presidiré, recalcó. Ahora los partidos demócrata y republicano contarán cada uno con 50 escaños en la Cámara alta y Harris tendrá el poder de emitir el voto de desempate, el cual, escribió en su artículo de opinión, no está dispuesta a utilizar a menos que sea necesario.

Desde la fundación de esta nación, rememoró en el texto, los vicepresidentes sólo han emitido 268 votos de desempate.

Espero que en lugar de llegar a un empate, el Senado encuentre en cambio terreno en común y realice el trabajo del pueblo estadounidense, apuntó la vicepresidenta electa de Estados Unidos.

Los demócratas obtuvieron el control de la Cámara alta a principios de este mes, luego de las victorias de los senadores electos Raphael Warnock y Jon Ossoff en Georgia, lo cual otorga al partido azul y al rojo la misma cantidad de escaños en esa instancia. Por ello Harris, en su calidad de vicepresidenta, puede emitir un voto en caso en empate sobre cualquier legislación clave.

El Gobernador de California, Gavin Newsom, ya señaló al Secretario de Estado de esa localidad, Alex Padilla, para reemplazar a Harris, y esto lo convierte en el primer latino en representar a ese estado en el Senado norteamericano, reporta el diario The Hill, especializado en temas del Congreso.

Harris asumió su cargo de senadora en el 2017, y antes fue fiscal general de California, cargo que ocupó luego de ser fiscal de distrito de San Francisco.

El próximo 20 de enero, prestará juramento en el cargo de vicepresidenta, junto con el presidente electo, Joe Biden.

Hija de una familia inmigrante de padre jamaicano y madre india, ella se convertirá en la primera mujer vicepresidenta, así como la primera afroamericana y asiáticoamericana en ocupar ese puesto.