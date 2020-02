Juzgado resuelve contra 52 integrantes de supuesta banda “Nexos”

@DiarioCoLatino

El Juzgado Especializado de Instrucción “B” resolvió que de los 52 incoados, 30 pasarán a juicio, entre los que 18 se mantienen con detención provisional, 12 con medidas alternativas, como presentarse cada 15 días al juzgado especializado de sentencia respectivo, no reunirse con otros sujetos involucrados en los hechos y no cambiarse de domicilio, no sin antes notificarlo, informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Además, hubo 12 sobreseimientos entre provisionales y definitivos, mientras que los diez restantes serán objeto de otra audiencia, ya que son ausentes. Según datos, los procesados fueron capturados en diferentes puntos del país, como Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Unión, San Miguel, entre otros, a finales de abril del año pasado. La audiencia preliminar inició el 11 de noviembre pasado, pero por lo voluminoso del caso se tardaron tres meses en la resolución, ya que son 340 piezas de 200 folios cada una.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentará recurso de apelación por lo que quedaron en libertad. “El caso se inició con entregas controladas y, debido a que solo eran los mismos colaboradores, se optó por irse a las escuchas telefónicas. Hay conexiones a nivel internacional entre Guatemala, Honduras, Nicaragua y hasta Costa Rica”, manifestó la fiscal del caso.

Se informó que se dedicaban a la venta de droga a nivel nacional e internacional, ingresaban los estupefacientes mediante vía marítima y terrestre desde las fronteras de Guatemala y Honduras. Supuestamente movían grandes cantidades en el interior del país. El 27 de mayo de 2016 iniciaron las investigaciones mediante intervenciones telefónicas, a través de las mismas, se detectaron números de celular y fijos por lo que se contactaban con sus socios en el país o en el extranjero.

Asimismo, al interior de la corporación policial hubo agentes que se prestaban a colaborar con ellos; se espera que la suscrita ordene pasar a juicio para los procesados y que acepte toda la prueba que la Fiscalía General de la República (FGR) presente en la diligencia.