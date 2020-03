Juzgado mantiene fecha para vista pública en caso Carla Ayala

@DiarioCoLatino

El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer instaló hoy una audiencia especial, para estipular el tipo de prueba que será presentada en la vista pública, contra 13 imputados acusados por encubrimiento en el feminicidio de la agente policial Carla Mayarí Ayala y por incumplimiento de deberes, informó la oficina de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez.

Entre los procesados hay ocho agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de los cuales dos están también por feminicidio agravado en comisión por omisión y se trata de Ovidio Antonio Pacheco Morales y Wilfredo Deras Hernández. Además, los cinco civiles están procesados por incumplimiento, mientras que Víctor David Castillo Campos está por cómplice no necesario en feminicidio agravado.

El objetivo de la diligencia era poder ordenar las cantidades de testigos que pasarían desde el inicio de la vista pública y las pruebas científicas, documental y pericial; sin embargo, fue en esta última que precisamente no hubo acuerdo entre la defensa y la representación de la Fiscalía General de la República (FGR); además, los abogados de los procesados solicitaban una nueva fecha para otra audiencia especial y el cambio de inicio para la mencionada vista pública.

No obstante, la jueza mantuvo las 9:00 a.m. del próximo16 de marzo para el desarrollo de la diligencia, debido a las reglas del debido proceso para que a los imputados se les defina la situación jurídica en un plazo razonable. La FGR y parte querellante querían estipular prueba, pero la defensa no lo aceptó. Es de recordar que este caso ya sobrepasó los dos años, para unos imputados a quienes se les cambió la medida de detención provisional por arresto domiciliar.