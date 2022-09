Juzgado envía a Instrucción con medidas sustitutivas a la detención a Rivas Samayoa

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

En la audiencia inicial, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador decretó que Luis Alexander Rivas Samayoa, conocido en Twitter como “El Comisionado”, pase a la etapa de instrucción con medidas sustitutivas y el pago de $10 mil como fianza, esto luego de que la FGR lo acusó de “desacato”, ya que Rivas publicó una fotografía en Twitter del uso excesivo de Seguridad del hermano del presidente de la República, Nayib Bukele, Karim Bukele, en una playa salvadoreña.

La acusación se realizó el 2 de septiembre en el documento se pidió la instrucción formal con la medida cautelar de la detención provisional en contra de Rivas Samayoa por el supuesto delito de desacato, “en perjuicio de la administración pública y subsidiariamente del señor presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez”.

Sin embargo, los cuestionamientos del uso de recursos públicos no fueron en contra del presidente Bukele, sino de su hermano, Karim Bukele, que, dicho sea de paso, no es un funcionario. El juzgado concedió medidas sustitutivas a la detención a cambio de una fianza de $10 mil.

Según el Ministerio Público, el acusado ha dañado el honor del “funcionario y la familia”, haciendo referencia al presidente de la República, tras constituir ataques a la moralidad desde mensajes en la red social Twitter.

El delito de desacato está previsto y sancionado en el artículo 339 del Código Penal. Sin embargo, a Rivas Samayoa no le configura, según la abogada especialista en derecho penal, Marcela Galeas, ya que las acciones de Rivas no fueron sobre un funcionario, no existió ofensa de hecho, palabra ni amenaza y no existió tampoco lesión a bienes jurídicos.