Juzgado 2° de Instrucción resuelve caso China Taiwán

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que el Juzgado 2° de Instrucción resuelva favorablemente en el caso China Taiwán.

Según el ente fiscal los exdirigentes de ARENA tendrán que devolver los $10 millones donados por Taiwán. Antonio Saca, Juan Tennant Wrigth y Gerardo Blazaretti serán los responsables de devolver los fondos que Taiwán donó para los damnificados de los terremotos de 2001, pero en el gobierno del expresidente Francisco Flores se desviaron a las arcas de ARENA.

“Se ha dado continuación a la audiencia preliminar, en el caso de China Taiwán y la señora jueza Segundo de Instrucción ha resuelto que el caso continuó en relación al ejercicio de responsabilidad civil, es decir, a pesar de que hay un sobreseimiento por prescripción, ello no obstaculizó para que Fiscalía siguiese promoviendo o ejerciera la responsabilidad civil”, detalló el fiscal del caso.

El fiscal agregó que con base a ello se ha pasado a otra etapa de la audiencia, que es la admisión de la prueba que ha sido ofertada por las partes y se ha quedado en establecer el orden de la misma.

Además, dijo que la defensa proponía que la juzgadora estableciera que no había delito y que no había participación de los implicados, sin embargo, la jueza ha dicho que: “no, para mi hay indicios delictivos, para mi hay indicios de participación y, por tanto, no puedo sobreseer por ello, voy a sobreseer por prescripción, porque el tiempo pasó”.

Con lo anterior el fiscal dijo que eso dio pie a seguir con la responsabilidad civil.

El fiscal agregó que la jueza dijo que los daños son derivados de un delito, no hay causal de la responsabilidad civil en sede penal. “Es decir, no acopió el término de los tres años o plazo de prescripción corto que la defensa proponía y ha dicho que no. En un juicio penal, cuando haya sobreseimiento o prescripción la acción civil continúa, y no hay plazo de prescripción que establezca o que se relacione en el código penal”, indicó el fiscal.