Justicia y derechos humanos  deben guiar políticas de seguridad

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ante el asesinato de los tres agentes de seguridad pública en la comunidad La Realidad, cercanías del INDES, en la ciudad de Santa Ana, Cristosal

expresó su solidaridad con las familias y con el cuerpo policial, a la vez consideró que los derechos humanos y la justicia deben ser la guía de las políticas de seguridad, pues está demostrado que la violencia solo genera más violencia.

La tarde de este martes, tres agentes policiales fueron emboscados y asesinados por pandilleros. Ante el hecho, el presidente de la República, Nayib Bukele, prometió que los familiares de la víctimas tendrían apoyo del Gobierno, así también iba a reforzar las medidas de seguridad en las calles. Bukele dijo que

tampoco iban a ceder ante la “guerra contra las pandillas” hasta capturar al último.

Para Cristosal es necesario implementar medidas integrales de seguridad pública que enfrenten la problemática sin generar nuevos ciclos de violencia; medidas que atiendan sus múltiples factores e

incluyan a los diferentes sectores, y que no vulneren los derechos humanos.

Ninguna familia más debería sufrir la pérdida de sus seres queridos, ni tampoco sufrir la falta de justicia.

“Este lamentable hecho evidencia la necesidad de profundizar los procesos de investigación para atacar de forma certera a estas estructuras criminales que continúan afectando a la población, en lugar de procesos masivos que llevan al límite al sistema judicial sin poder garantizar debidos procesos que lleven paz a las familias salvadoreñas”, señaló la organización defensora de derechos humanos.

La jefa de Estado de derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas, cuestionó que pese al Régimen de Excepción estas estructuras todavía tienen el nivel de organización, quiere decir que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno no es la efectiva.

“Como Cristosal nunca hemos defendido a las pandillas, estamos abogando porque el Estado, la fiscalía, la policía, el órgano judicial aplique la ley como debe ser, a quienes han cometido delitos. Cómo es

posible que estos grupos sigan funcionando en los lugares que se han estado dando capturas y cateos. Atentar contra la policía siempre ha sido una muestra de revancha de estas estructuras”, recordó Navas.

Entre tanto, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) enfatizó que nadie tiene el derecho de cegarle la vida a otro ser humano, la violencia solo engendra violencia, por lo cual es necesario

que prevalezca la cordura, la paz y el imperio de la justicia y el derecho.

“En este momento se vuelve más urgente y necesario repetir la voz de Monseñor Romero, quien decía, matan a sus mismos hermanos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar”, sostuvo el IDHUCA.

También, el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), José Apolonio Tobar Serrano, condenó el asesinato del inspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Mauricio

Velásquez, el agente Franklin Antonio Lemus y la agente Martha Lisseth Alas.

“Como Procuraduría no toleramos las afectaciones a los derechos humanos de la población, y particularmente de quienes ejercen la labor de seguridad para el pueblo salvadoreño. En mi calidad de procurador, hago un llamado al pueblo salvadoreño a generar un ambiente de paz y tolerancia”, externó.

Además, puso a disposición de las familias de las víctimas el Sistema de Protección y de Atención Integral de la PDDH, para el acompañamiento, asistencia jurídica y primeros auxilios psicológicos;

tal como lo establece el artículo 11, incisos 1 y 3 de la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es atribución del procurador, velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos, y asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Peticiones MTP

Ante lo expresado por el presidente de la República, Nayib Bukele, de dotar con mayores recursos a la PNC en el combate a las pandillas, el Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP), dijo que la

institución atraviesa una carencia de chalecos antibalas, los actuales no alcanzan para todos los agentes, munición suficiente para pistola y

fusil. Por el momento los policías las está comprando de su bolsillo.

Otra de las peticiones del MTP es dotar de armas cortas y largas adecuadas para el trabajo policial, en el caso de los fusiles adquirir M4, HK, Micro Galil y no prototipos. Asimismo, uniformes bajo norma de las

fuerzas de seguridad, no elaborados con la misma tela, ni por la misma empresa que actualmente los hace. También, son necesarios vehículos patrullas y tipo buggies para el trabajo de forma efectiva en la

ciudad y el campo, pues la flota vehicular ya sobrepasó la vida útil.

Los trabajadores de la Policía solicitaron drones y visores nocturnos para la búsqueda de pandilleros en zonas montañosas y de difícil acceso; así como radios portátiles, actualmente solo el 1% está en

funcionamiento, el personal se comunica con sus teléfonos móviles con plan de datos pagado por ellos.

Diputados se solidarizan con las víctimas

El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara lamentó el asesinato de los tres policías, por lo tanto, aseguró que el Régimen de Excepción “debe

seguir”.

El diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, aseguró que el asesinato de los agentes de la policía influye en el ánimo de la población y de la PNC, su bancada se solidarizara con las familias de las víctimas.

Jaime Guevara, del FMLN, también se solidarizó con las familias y consideró que a pesar de las acciones de seguridad que se están implementando se den este tipo de hechos. También, Guevara aseguró que

el mandatario salvadoreño “no pierde el tiempo para hacer política y aprovecharlo para su agenda”