Justicia Transicional ha perdido ritmo en la Comisión de Justicia y DDHH

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa no tiene como prioridad discutir las diferentes propuestas de Ley de Justicia Transicional, a pesar de ser un tema significativo para las víctimas del conflicto armado que buscan justicia y reparación desde hace décadas y el Estado salvadoreño se las ha negado.

Por el contrario, en la instancia legislativa donde se encuentran las propuestas de Ley de Justicia Transicional, tramitan otros expedientes, tal como el dictamen desfavorable que emitió esta semana, a la solicitud de indulto a favor de Sonia Elizabeth González, quién está condenada a 23 años de prisión por homicidio agravado y tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que la comisión “ha perdido ritmo”, sobre la Ley de Justicia Transicional. “La última vez que se tocó el tema de justicia transicional y de la ley fue en febrero (y) las víctimas han insistido en que se retome la discusión”.

“Como diputada ha insistido también en eso. Estamos viendo algunos temas que podrían estar relacionados con justicia transicional pero no es el meollo del asunto. Me llama la atención y la pregunté es qué pasa, por qué no se ha tomado este tema como una agenda prioritaria cuando el tiempo que pasa es crítico en una materia como esta”, concluyó la diputada Ortiz.