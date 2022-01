Juramentan a Daniel Ortega para nuevo período presidencial en Nicaragua

Telesur

La presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, Brenda Rocha, entregó este lunes las credenciales a Daniel Ortega y a Rosario Murillo como presidente y vicepresidente, respectivamente, para un nuevo período desde el Ejecutivo.

El acto contó con la presencia de los representantes de los poderes del Estado, así como presidentes del mundo y movimientos de solidaridad, el presidente reelecto nicaragüense posesionó a sus ministros para este nuevo período.

El presidente Ortega agradeció a los invitados internacionales por su presencia en medio de las persecuciones que emprende Estados Unidos (EE.UU.) contra el país centroamericano, «qué mayor orgullo tener acá presente a ciudadanos estadounidenses que luchan por la dignidad e independencia de su país como Brayan Wilson (…) Se debe tener coraje para asistir acá y defender el Derecho Internacional», agregó.

Aludiendo a la persecución de la Casa Blanca, Ortega instó a su homólogo estadounidense a respetar los derechos humanos, «deben cumplir con lo que manda la Ley. Es momento que se indemnice al pueblo nicaragüense, no estamos pidiendo limosna sino Justicia, exigimos que cese el bloqueo contra Cuba y Venezuela», añadió.

«La Corte Internacional de Justicia, cuando Nicaragua recurrió en medio de la guerra donde miles de hermanos quedaron mutilados, en un fallo histórico condenó al Gobierno de EE.UU. contra los actos terroristas contra el pueblo nicaragüense, los cuales fueron dirigidas por las fuerzas de inteligencia», reocrdó el mandatario cuando militares estadounidenses invadieron al país.

Respecto a los hechos racistas visibilizados en los últimos años en EE.UU., el presidente Ortega recordó que los discursos de Washington para proteger a los migrantes son solo palabras, «se multiplican las persecuciones, crímenes y desapariciones contra los migrantes, esto tendrá que cambiar en EE.UU. no hay mal que pueda ser eterno», aseveró.

Solidaridad regional

El presidente Ortega recordó el intento de magnicidio contra su homólogo venezolano, Nicolás Maduro en 2018, «ahí no habían derechos humanos ni Unión Europea que rechazara el intento de asesinato contra nuestro hermano Nicolás Maduro, ellos son criminales y no han perdido su esencia esclavista y colonialista, no se dan cuenta que los pueblos perdieron el miedo y luchan por su libertad», acotó.

«El 90 por ciento de los países que estamos en Naciones Unidas votamos para que cese el bloqueo a Cuba, el Gobierno yankee debe acatar ese pedido si tiene algo de respeto al Derecho Internacional, también que cese el bloqueo contra Venezuela», enfatizó el jefe de Estado.

Al mismo tiempo, el mandatario reelecto en Nicaragua se solidarizó con el diplomático venezolano Alex Saab, quien permanece secuestrado en una cárcel de Miami, «Saab estaba organizando tareas humanitarias de garantizar los paquetes de comida para las familias y por eso, lo han perseguido y lo tienen encarcelado, hacer este llamado a EE.UU. es algo que no tiene posibilidad alguna que sea entendido», expresó.

