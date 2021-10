Juntas de Aguas piden ser reconocidas en Ley de Recursos Hídricos

Samuel Amaya

Juntas de Aguas Rurales junto al Foro del Agua llegaron a la Asamblea Legislativa para exigir que sean reconocidas en la Ley de Recursos Hídricos, anteproyecto de ley gubernamental que ya finalizó su estudio y no reconoce a las juntas de aguas, por tanto piden que no se conozca su labor y que no se les cobre por el uso del agua.

En su pronunciamiento señalaron que actualmente, existen más de 2,500 juntas de agua potable rurales y urbanas que en total abastecen a cerca de 1.4 millones de habitantes, equivalente así a cerca del 25% de la población salvadoreña. Esto a pesar de que es una obligación del Estado salvadoreño el abastecer de agua a las comunidades incluso más recónditas. Sin embargo, «históricamente, ha sido abandonada», destacaron los representantes de las juntas de aguas rurales.

«Nosotras como juntas de aguas comunitarias desempeñamos un papel que le corresponde prácticamente al Estado cumplir, pero jurídicamente, nosotros como juntas de aguas no existimos y ni vamos a existir con esa ley que está pretendiendo presentar el Gobierno», destacó Arely Salas de la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua de Suchitoto (AGUASUCHI), ya que en la Ley de Recursos Hídricos son catalogados como empresas y no como entidades no lucrativas del vital líquido.

Arely Salas destacó que las Juntas de Aguas, hacen un papel importante, en donde llevan el agua a sus comunidades, algo que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) no hace.