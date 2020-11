Julissa Escobar mujer empoderada

@SAmigosCoLatino

Julissa Escobar una mujer que desde sus inicios creyó en sí misma, pese a las dificultades nunca dejó que algo fuera impedimento para conquistar el mundo.

Julissa se dedica a sus pasiones, dejando el todo de su vida , con los pies fijos en su camino y con el alma en lo alto, donde va a llegar. Julissa hoy está lista para comerse el mundo.

Nacida en El Salvador un país que la ha llevado a ser grande… En su sangre lleva lo salvadoreño con orgullo hoy pone en alto su tierra natal.

Su pasión por empoderar a la mujer inició desde muy joven, siempre vió características fuertes en cada una de las mujeres que fueron ejemplo en su vida y llegó un momento en el que decidió sacar sus armas más poderosas.

Entre brochas, maquillaje, creatividad combinada con entrega y pasión, Julissa, se ha convertido en una Makeup Artist y Hairstyle certificada, estableciéndose como artista de renombre en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Nacida en el departamento santa ana , Chalchuapa el 29 de mayo, 25 años. criada en Chalchuapa por abuelos paternos hasta los 15 años, edad donde empezó a independizarse y buscar su norte, estudió y trabajó en diferentes áreas en El Salvador ( periodismo, cosmetología, finanzas) pero solo estaba segura de una cosa TODAVÍA NO ENCONTRABA SU PASIÓN.

Convirtiéndose en madre soltera a los 21, se le presenta la oportunidad de emigrar a USA Minnesota para ser exacta, en julio de 2016 ,llegando a trabajar en lo que su idioma le permitía, cuando su mamá le da la oportunidad de trabajar junto a ella en su salon de belleza como estilista, vio también la oportunidad de crecer en algo que le apasiona.

Le motivó a inscribirse en la Universidad de Minnesota para sacar su licencia de cosmetóloga y poder aprender el idioma, sentía que había encontrado su camino su pasión y una carrera en la cual poder crecer y sacará adelante a su hijo, que tendría la oportunidad de desarrollarse en grande en algo que venía de familia y simplemente disfrutaba hasta que el destino se interpuso en sus planes con el fallecimiento de su mamá, su vida cambió totalmente y sin rumbo y una meta clara decido mudarse a Miami Florida sin conocer a nadie, sin un trabajo sin nada a empezar de cero con su hijo buscando oportunidades, sabía lo que quería pero no cómo empezarlo, ya contaba solo con sueños y una red social que todavía no sabía darle forma y cómo trabajar sus redes,

Llegó a Miami a trabajar de mesera, limpiando y un sin fin de trabajos más hasta que decido estudiar de lleno para ser Maquillista profesional, inició buscado las mejores maquillistas de diferentes países que pudieran impartirle sus conocimientos, a ver muchos videos en YouTube, a leer y empaparse de todo el conocimiento posible solo sabía una cosa quería ser una Maquillista reconocida de su país, quería poder representar su bandera con un talento nato que todavía no había explotado en todo su esplendor,

Conoció a su pareja actual en Miami que casualmente trabaja y sabía mucho de redes sociales y conocía a mucha gente y tenía ganas de apoyarla en lo que soñaba ese fue el impulso que su carrera y sus sueños necesitaban.

Empezó a estudiar prepararse e impulsarme con sus redes lo que estaba aprendiendo, poco a poco fui dando a conocer mi trabajo, famosos como Veronica Rodríguez, Renne estela, Tiby Camacho, esposas de productores muy reconocidos, empezaron a contratarme y compartían mi trabajo NO LO PODÍA CREER que ellas amarán tanto mi trabajo cómo yo hacerlo,

Un día vio que mi página de Instagram seguía creciendo y la gente apoyaba sus videos, sus maquillajes y siempre estaban interesados en cómo lo hacía y que productos podía recomendar y pensé porqué no poner una tienda donde esas chicas que me apoyaban y creían en mí pudieran comprar todo ese maquillaje que les encantaba, entonces empezó a ahorrar y materializar su idea hasta que logró poner su propia tienda online, aunque no lo pensó en su momento se dio i cuenta que poner una tienda tampoco sería lo sencillo, empezo a promocionarla a regalar cosas para que mi marca se diera a conocer, y poco a poco la gente que la seguía fue viendo su esmero y dedicación con todo lo que estaba haciendo; sus ventas empezaron a aumentar los productos de la tienda se le acababan rápido solo podía decir GRACIAS DIOS porque estaba en shock lo rápido que las personas le dieron su apoyo!

Hoy por hoy esta trabajando igual o más duro porque su nombre como Maquillista, empresaria, Instagramer sea conocido no solo en su país y USA, si no el mundo entero, que vean su nombre, sutrabajo y mi bandera en grande y alto!

Julissa Escobar nos comenta

“He tenido la oportunidad de trabajar peinando y maquillando para alfombras rojas una de las primeras personas en creer en mi fue la influencer hondureña Lipstickfables, dándome la oportunidad de ser su stilista en premios tu mundo Univisión!”

“Me considero multifacética ya que he tenido la oportunidad de trabajar con influencers reconocidos a nivel mundial haciendo comedia!”