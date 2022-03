Julio Olivo denuncia exclusión de reuniones y acuerdos en TSE

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

“Quiero denunciar ante la comunidad nacional e internacional que cuatro magistrados, incluyendo la presidenta, se han tomado el TSE, y están destruyendo la institucionalidad de la máxima autoridad electoral en el país”, así lo manifestó el doctor Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El funcionario explicó que él y los cinco magistrados suplentes han sido excluidos de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Organismo Colegiado. Además, deciden despidos, reducción de sueldos, contratación de edificios, entre otros, por lo que pidió regresar al orden constitucional señalado en el artículo 208 de la Constitución de la República,

Dicho artículo establece la composición de un Organismo Colegiado al interior del TSE, el cual estará conformado por diez magistrados, cinco propietarios y sus respectivos suplentes, esto no se puede cambiar a menos que se reforme la Constitución de la República.

“En esas reuniones que yo he llamado secretas, se toman acuerdos, incluso, en las agendas no aparecen esos temas y, por lo tanto, uno no se da cuenta de lo que ahí se ha abordado, a los magistrados nos eliminaron del chat y no somos convocados, por eso he propuesto que todas las reuniones del Organismo Colegiado sean públicas, para que el pueblo las vea. Por estas denuncias que estoy haciendo, ya comenzó también la guerra mediática, como no pueden destruir mis argumentos lo que hacen es una guerra en redes sociales”, denunció el magistrado Olivo.

A criterio del funcionario, en la institución existe el debate interno y no imponer 4 magistrados contra 6, pero esta nueva composición revela un nuevo pacto en el Tribunal entre ARENA y GANA o ARENA y Nuevas Ideas. Dos magistrados provienen de la Corte Suprema de Justicia, Welman Carpio, propuesto por ARENA, y la presidenta, propuesta por GANA, quienes se han tomado el TSE. “El problema es que no se están tocando temas referentes a las reformas electorales, ni audiencias para resolver la mora judicial. Esas reuniones son del estilo al comunicado emitido donde el TSE acataba la sentencia de la Sala de lo Constitucional, permitía la reelección del presidente, lo cual pone en riesgo la democracia. Cómo vamos a pedir democracia interna para los partidos políticos, si no hay democracia interna en el Tribunal”, cuestionó.

Asimismo, denunció la militarización del Tribunal. Han pasado tres meses sin contratar una empresa de seguridad bajo el argumento de la falta de dinero, y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada son quienes se encargan de la seguridad, sin embargo, si hay recursos para arrendar un edificio de lujo para la institución por $100,000 mensuales, el cual actualmente no es utilizado, reveló el magistrado Olivo.

Para Olivo, el momento actual demanda de magistrados valientes, para luchar por profundizar la democracia de este país, no en destruirla y excluir magistrados. El TSE omitió sancionar a las personas quienes violaron el Código Electoral, hasta el momento no se han desarrollado audiencias. Ya se tendría que estar trabajando en la Propaganda Electoral, para tener claridad en la legislación vigente y preparar el próximo plan de elecciones, tentativamente los comicios serán el 3 de marzo de 2024.