Julian Assange falta a última audiencia por problemas de salud

Telesur

El fundador de la organización mediática internacional WikiLeaks, Julian Assange, no compareció este viernes a la última audiencia de extradición desarrollada en la Corte de Westminster, ubicada en Londres, capital de Inglaterra.

De acuerdo al juez de distrito, Paul Goldspring, el informático australiano no asistió de forma física ni virtual a la audiencia de carácter administrativo, previo a la decisión judicial de extradición a Estados Unidos (EE.UU.).

En tanto, la justicia norteamericana prevé sentenciar a Assange a 175 años de prisión por los presuntos delitos de espionaje, tras la difusión de más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas de EE.UU. en Irak y Afganistán.

La defensa de Assange manifestó que el acusado no se presentó a la audiencia judicial debido a complicaciones de salud, toda vez que enfrenta dolencias respiratorias situación que lo expone según su historial clínico, como parte de la población vulnerable a posibles contagios con la pandemia del coronavirus.

En relación, en el centro penitenciario de Belmarsh, donde actualmente se encuentra recluido desde el año 2019 el creador de WikiLeaks se detectaron 52 casos de infectados con la Covid-19.

En ese sentido, la jueza Vanessa Baraitser, afirmó que Assange, de 49 años de edad, continuará cumpliendo con su condena hasta el próximo 4 de enero, fecha en la que está programada la audiencia decisoria de extradición a EE.UU.

Por su parte, el relator de la Organización de Naciones Unidas contra la tortura (ONU), Nils Melzer, además de diferentes organizaciones sociales han solicitado la liberación de Assange debido a la agudización de problemas de salud.

“Assange no es un criminal y no representa ninguna amenaza para nadie, por lo que su aislamiento prolongado en una prisión de alta seguridad no es necesario ni proporcionado y carece claramente de fundamento jurídico” afirmó Melzer.