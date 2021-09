Jueza de Paz decreta medidas sustitutivas para Landaverde  y exfuncionarios

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En la audiencia inicial contra el ex ministro de Justicia y Seguridad, comisionado Mauricio Ramírez Landaverde y otros exfuncionarios de dicho ministerio y de Centros Penales, la jueza de paz determinó que serán juzgados en libertad, por lo que decretó medidas sustitutivas a la detención provisional.

“Este es un paso importante para limpiar nuestros nombres y el trabajo que hicimos en el periodo que nos correspondió y hemos esperado este momento por más de dos años, nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía, proporcionarles información, pedir ser llamados y nunca lo hicieron …”, dijo el comisionado Ramírez Landaverde al salir de la audiencia.

El comisionado Ramírez Landaverde agregó que van a demostrar no solo que no cometieron los hechos atribuidos, si no que van a reivindicar el trabajo por la rehabilitación, la seguridad, que se hizo en el sistema peninteciario durante el periodo 2014-2019.

La jueza de paz decidió pasar a la etapa y esto de Instrucción, pero para Landaverde es un paso fundamental, ya que en libertad podrán defenderse y participar en el proceso, “demostrando que no hay indicios de desvíos de fondos” como lo acusó el actual ministro de justicia Gustavo Villatoro y el Fiscal General impuesto Rodolfo Delgado. Ambos funcionarios del Gobierno de Bukele, manifestaron que el exministro era el líder de una banda de delincuentes.

La acusación contra Landaverde esta relacionada con un supuesto desvío de $14 millones de las tiendas penitenciarias en 2019, administradas por ASOCAMBIO, organización de la cual el ex ministro era el representante legal.

Cuando se fundo ASOCAMBIO se hizo de forma pública, incluso hubo participación de representantes diplomáticos, a quienes se les explicó el rol de la ASOCAMBIO, no obstante, el actual gobierno y el anterior fiscal han pretendido hacer creer que se hizo en la “oscuridad”.

Junto a Landaverde fueron capturados el subcomisionado Marco Tulio Lima Molina, ex director de Centros Penales, Luis Alonso Barrera, ex director Ejecutivo del Ministerio de Justicia, Ramón Fernando Roque, de Centros Penales, Sergio Ernesto Chicas, jurídico del ministerio de Justicia, y José Roberto Nóchez, ex director jurídico del Ministerio de Justicia, entre otros.

La jueza del caso «ha señalado deficiencias serias en la investigación de la Fiscalía», por lo que decretó medidas sustitutivas y fianzas «relativamente accesibles», dijo Pedro Cruz, representante del exministro.

Mientras la Fiscalía mostró su descontento contra la resolución de la juez y dijo que apelarán, ya que según ellos la jueza no hizo una valoración de los arraigos que se le presentaron.

En la audiencia inicial la FGR presentó

las pruebas iniciales, tanto documentales como testimoniales, contra los 9 exfuncionarios acusados de desviar fondos de las tiendas penitenciarias.

Además, dice haber presentado prueba documental y se ofreció la prueba testimonial para las valoraciones pertinentes.

Diputados del FMLN no duda que la captura de estos ex funcionarios del gobierno del profesor Salvador Sánchez Cerén no tiene otra explicación que la persecución política que el gobierno de Bukele ha emprendido contra la oposición política, sobre todo contra los del FMLN.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó, bajo órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR), al comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, en su oficina, al interiro del cuartel central de la PNC. Ramírez Landaverde fue exministro de Seguridad en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén y exdirector de la PNC en el primer gobierno del FMLN.