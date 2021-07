Juez decreta prisión provisional contra Exfuncionarios del Gobierno del FMLN

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Juzgado 2° de Paz de San Salvador decretó la instrucción formal con detención provisional para los 10 exfuncionarios del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) , acusados de supuestamente haber cometido los delitos de Lavado de Dinero y Activos y Enriquecimiento Ilícito por supuestamente haber recibido sobresueldos.

También dictaminó que se gire una difusión roja por medio de la INTERPOL para los exfuncionarios ausentes, entre estos al expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén cuando fungió como vicepresidente de 2009 a 2014.

«El señor juez conoció, tanto de los imputados presentes como de los imputados ausentes, y su resolución fue decretar detención provisional para las 10 personas procesadas», comentó la fiscal del caso.

Comentó que el Ministerio Público solicitó 6 meses de detención provisional.

La fiscal del caso confirmó que el Juez Segundo de Paz de San Salvador decretó prisión provisional contra los exfuncionarios del gobierno Mauricio Funes: Violeta Menjívar, ex viceministra de Salud; Carlos Enrique Cáceres, exministro de Hacienda; Calixto Mejía Hernández, ex viceministro de Trabajo; Hugo Alexander Flores, ex viceministro de Agricultura y Erlinda Handal, ex viceministra de Ciencia y Tecnología.

En relación a las personas ausentes «el juez ha resuelto librar oficio a INTERPOL a efecto de que se han localizados y puestos a disposición de los tribunales competentes», agregó la fiscal.

La difusión roja es para: Salvador Sánchez Cerén, ex vicepresidente de El Salvador; Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas; Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente; José Guillermo López, exministro de Agricultura, y José Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública.

La fiscal añadió que el juez tuvo acceso a «toda la carpeta de investigación que la fiscalía presentó». El juez tuvo la oportunidad «y revisó más de 200 elementos probatorios que fiscalía presentó en este caso y determinó que existían elementos suficientes para considerar la existencia de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero y de activos pero también consideró que existía la probabilidad positiva de que los diez imputados han participado en los hechos delictivos qué fiscalía les está atribuyendo», reveló.