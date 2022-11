Jóvenes que propinaron golpiza a otro joven aseguran que no son pandilleros

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado Especializado de Instrucción C, que las cuatro personas que fueron grabados dándole una golpiza a otro joven en la Zona Rosa, San Salvador, durante la madrugada del pasado 29 de octubre, sigan en detención mientras continúa la investigación; además, el ente fiscal los acusa de pertenecer a la Pandilla 18; situación que negaron los procesados este viernes a periodistas.

A Kevin Alexander Melgar Vindel, David Ernesto Avilés Guevara, Jonathan Wilfredo Bermúdez Villegas y Estephanie Marjorie Amaya Rosales se los acusa de propinar una golpiza a un joven. “Las investigaciones iniciales han determinado que también pertenecen al Barrio 18 y han participado en tráfico ilícito de drogas”, sostuvo la parte fiscal.

Sin embargo, este viernes, los procesados aseguraron que no son miembros de pandillas; esa atribución de fiscalía “daña su integridad” y el suceso como tal fue “un problema de bolos”.

Kevin Melgar dijo que no tienen “ningún vínculo con pandillas o algo por el estilo”. “Nos entregamos porque pensamos que (era) por resistencia, iba ser fácil tres días, pero ya pasaron 20 y hasta hoy nos van sacando a presentación … era un problema de bolos, algo tan sencillo”, dijo en referencia a su captura y el origen del problema. “Nos entregamos porque no tenemos problemas para que la ley se cumpla, pero este proceso está medio chueco”, expresó Melgar. A este joven, la Policía Nacional Civil (PNC) lo perfiló como un cabecilla de la Pandilla 18.

Justamente, cuando las autoridades policiales hicieron efectiva la captura, les manifestaron a los procesados que se les acusaba de “resistencia” y que aproximadamente a los 15 días se les iba a retirar el delito, pero serían acusados de lesiones, agrupaciones ilícitas y desórdenes públicos.

Melgar instó a través de los medios de comunicación que cubrían el caso, que se les removieran los señalamientos que hace el ente fiscal, de pertenecer a una estructura delincuencial, “queremos que nos quiten eso que somos pandilleros, porque no lo somos, es en contra de nuestra integridad porque ¿si nos quieren hacer algo otra persona?… yo salgo como cabecilla y nada que ver, las redes sociales van a tener la culpa por ponernos eso”, enfatizó Kevin Melgar. Sobre la causa de la pelea, los procesados afirmaron que el joven se encontraba en estado de ebriedad y los provocó, junto a otros cinco sujetos, haciendo gestos de pandilleros. El joven a quien golpearon, salió de una disco con 5 sujetos más, “pero en el video no salen”. Además, los procesados informaron que por medio de audios del joven a quien golpearon, no iba a presentar cargos ya que “no quería problemas con la ley”.