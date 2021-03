Jorge Merino, el máximo karateca salvadoreño de todos los tiempos

Rolando Alvarenga

A partir de sus resultados Internacionales, su entrega al gimnasio, carisma, alma guerrera, nobleza y su espíritu deportivo, Jorge Merino, de 28 años de edad, resulta ser el máximo karateca salvadoreño de todos los tiempos. La anterior conclusión producto de lo visto por este redactor a través de los años y a los comentarios unánimes de varios miembros de la gran familia del karate nacional.

Lamentablemente fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio por una lesión de meniscos, Jorge Merino, es uno de los pocos atletas salvadoreños con mayor colección de oro, plata, bronce y otros galardones a todo nivel internacional, incluso una participación en el Mundial de Rusia 2013 sin haber sido sacado de combate por figuras de alto calibre universal. Y lo bueno, nunca se le ha subido. De acuerdo a sus cuentas, “creo el sueño olímpico ya no será posible porque para el 2028 ya tendré un par de niños”.

Como siempre y en esta clase de temas sobre nuestros muy pocos deportistas de jerarquía internacional, Co Latino realizó una rápida consulta vía facebook y entre las principales opiniones estuvieron: “Jorge simboliza la llegada de las nuevas generaciones que vienen con un chip diferente y compararlo con otros atletas sería injusto (para los otros), porque por varios factores, Jorge saldría ganando”, expresó el ex seleccionador nacional y medallista, Emilio Barillas, quien estuvo en su esquina en la mayoría de sus grandes victorias.

Uno de los grandes bastiones internacionales para el kaarte salvadoreño, el juez-árbitro francés-estadounidense, Patrick Richoux, escribió: “Desde la primera vez que ví a Merino ejecutar sus movimientos técnicos, hace más de quince años, me sorprendió y con el tiempo se desarrolló hasta llegar a ser el gran campeón que todos conocemos”. Alguien que conoce muy bien a Jorge es el presidente de esta federación, Oswalds Mata, quien dijo: “Es un fuerte y persistente buscador de metas y un hombre de objetivos claros”. Por su parte y sin rodeos, el actual seleccionador, William Serrano respondió: “sí es el mejor” y describió sus características técnicas.

Evelin Caballero, una ex campeona internacional, compañera de Merino y hoy residente en Estados Unidos, expresó: “Jorge ha sido el máximo referente en las selecciones y único medallista mundial. Creo que siempre le admiraré por su gran historia dentro y fuera del tatami. Realmente fue un honor compartir disciplina con él”. Mientras que para Héctor Paz, un ex rival de los 84 kilos, “Jorge es un exponente como ninguno en la historia, que está inspirando el trabajo de una nueva generación”. Sin muchas vueltas, Gamaliel Pérez, miembro del éxitoso trío de hermanos Pérez, junto a Ruth y Aarón, afirmó: “simple y claro. Atleta que ha dado muchos triunfos y aún está por dar su mejor logro” y finalmente Alejandro Jurado, un karateca que buscará boleto olímpico en París, es del criterio que, “hablar de Jorge Merino es hablar de éxito. Es una persona muy competitiva que quiere ganar hasta en piedra, papel o tijera. En su léxico no tiene la palabra derrota y es un deportista nato”.